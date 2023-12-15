 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yemen'de bir gemi füze saldırısına uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de bir gemi füze saldırısına uğradı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'in Husi bölgesinden Kızıldeniz'deki bir konteyner gemisine füze fırlatıldığını ancak geminin isabet almadığını açıkladı. Yemen tarafı ise geminin İHA ile vurulduğunu ve isabet aldığını açıkladı.

Yemen\'de bir gemi füze saldırısına uğradı
15.12.2023 - 11:26,
Abone Ol

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Yemen'in Husi bölgesinden Kızıldeniz'deki bir konteyner gemisine füze fırlatıldığını ancak geminin isabet almadığını açıkladı. Yemen tarafı ise geminin İHA ile vurulduğunu ve isabet aldığını açıkladı.

CENTCOM açıklamasında geminin deniz taşımacılığı şirketi Maersk'e ait olduğunu belirterek "14 Aralık öğle saatlerinde (Sanaa saatiyle) Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgeden Bab-el Mendeb'in kuzeyindeki uluslararası nakliye şeridine doğru bir balistik füze fırlatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmemiştir. Füzenin fırlatılmasının ardından M/V Maersk Gibraltar gemisine Husiler tarafından daha fazla füze saldırısı tehdidinde bulunuldu. M/V Maersk Gibraltar Hong Kong bandıralı bir kargo konteyner gemisidir.

Bu olayda ABD Kuvvetleri yer almamış olsa da, durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Bu saldırılar uluslararası deniz güvenliğini tehdit etmeye devam etmektedir" denildi.

'GEMİ İSABET ALDI'

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree ise son 48 saat içinde Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail'e giden çok sayıda geminin geçişini engellemeyi başardığını vurgulayıp "Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı deniz kuvvetleri, İsrail'e gitmekte olan 'Maersk Gebrelater' konteyner gemisine karşı askeri bir operasyon gerçekleştirdi. Gemi bir insansız hava aracı tarafından hedef alınmış ve isabetli bir vuruş gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemen'de bir gemi füze saldırısına uğradı - Son Dakika


11:24
Terörist Murat Karayılan'ın koruması öldürüldü Terörist Murat Karayılan'ın koruması öldürüldü
11:12
Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07
Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:34
Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21
Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13
Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
10:13
Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:12
Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika
11:12 Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
09:39 Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21 Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13 Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
10:12 Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:13 Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:03 Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59 2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 11:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'de bir gemi füze saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement