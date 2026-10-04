Yemen hükümeti Husilere savaş açtı: Sana'yı geri almak için harekat başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Yemen hükümeti Husilere savaş açtı: Sana'yı geri almak için harekat başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen hükümeti Husilere savaş açtı: Sana\'yı geri almak için harekat başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de uluslararası alanda tanınan hükümet, başkent Sana dahil Husi kontrolündeki bölgeleri geri almak için askeri harekat başlattı. Başkanlık Konseyi Başkanı Raşad el-Alimi kararı Riyad'dan duyurdu. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine füze ve insansız hava aracıyla saldırdıklarını açıkladı. AFP'ye göre Husiler, Taiz'i Aden'e bağlayan ikmal yolunu keserek kenti fiilen kuşattı.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinin lideri, İran destekli Husilerin elindeki tüm toprakları ele geçirmek için askeri bir operasyon başlattığını duyurdu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Raşad el-Alimi, savaş açıklamasını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yaptı. Husiler, Yemen'in başkenti Sana'yı ellerinde tutuyor. Topyekün savaş ilanı anlamına gelen bu gelişme, Husi milisleri ile Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ardından geldi.

Husilerin geçen ay, hayati önem taşıyan Bab el-Mandeb Boğazı dahil ticari açıdan önemli bir sahil kesimini ele geçirmesinin ardından Yemen hükümetinin karşılık vermesi bekleniyordu.

El-Alimi, 4 Ekim'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Bugün, cumhuriyetin kalan topraklarını geri almak, devletin ve kurumlarının otoritesini tüm ulusal topraklara yaymak için askeri operasyonların başladığını ilan ediyorum" dedi.

Sana, on yıldan uzun süredir Husi milislerinin kontrolünde bulunuyor. Hükümet güçleri Husilerin askeri kapasitesini hedef alırken şehir sürekli saldırı altında bulunuyor.

TAİZ FİİLEN KUŞATILDI

Güvenlik kaynakları, uluslararası bir koalisyon tarafından sürekli hedef alınmalarına rağmen Husilerin kazanımlar elde etmeye devam ettiğine işaret ediyor. Yemen'deki cephe hattı, uluslararası alanda tanınan hükümetin kontrolündeki kilit şehir Taiz çevresinde bulunuyor.

Fransız AFP haber ajansının bildirdiğine göre Husi milisleri pazar günü Taiz'i, Yemen hükümetinin geçici başkenti Aden'e bağlayan hayati bir ikmal yolunu kesti. AFP, üç Yemen askeri kaynağına dayanarak Husilerin bölgeyi ve ikmal yolunu kontrol altına aldığını ve Taiz'i fiilen kuşattığını aktardı.

Chatham House düşünce kuruluşunda araştırmacı olan Farea Al-Muslimi ise AFP'ye yaptığı açıklamada "Taiz'i Aden'den izole etme askeri hedefine ulaştılar, ancak şehrin kontrolünü tamamen ele geçirmediler" dedi.

HUSİLER ARAMCO TESİSLERİNİ VURDUĞUNU AÇIKLADI

El-Alimi'nin en önemli destekçisi olan Suudi Arabistan'ın onayı olmadan bu sert açıklamanın yapılması pek olası görülmüyor. Suudi Arabistan da Husilerin petrol tesislerini hedef alması nedeniyle sürekli saldırı altında bulunuyor.

Husiler, Suudi başkenti Riyad ve krallığın doğusundaki petrol zengini Husayr bölgesindeki Aramco tesislerine balistik füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Grubun askeri sözcülüğü, "Her iki operasyon da hedeflerine başarıyla ulaştı. Vuruşlar isabetliydi ve hedeflenen yerlerde büyük yangınlara neden oldu" açıklamasını yaptı. Husiler, bu saldırıların Suudi liderliğindeki koalisyonun 12 saat içinde gerçekleştirdiği 50 saldırıya karşılık olduğunu belirtti.

Bu, grubun Suudi petrol sahalarına saldırdığını iddia ettiği ilk olay değil. Suudi Arabistan, pazar günü gerçekleştiği iddia edilen saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Riyad yönetimi daha önce bazı iddiaları yanıltıcı olarak nitelendirmiş ve Husileri "hayali zaferlerin peşinde koşmakla" suçlamıştı.

Husi kontrolündeki El-Masirah televizyonuna göre Suudi Arabistan da misilleme olarak Husi hedeflerine saldırılar düzenliyor. Kanal, pazar günkü saldırılarda en az iki kişinin yaralandığını bildirdi. Yemen hükümeti de 3 Ekim'de, güçlerinin Sana, Saada ve güneybatıdaki Taiz yakınlarındaki Husi mevzileri dahil ülke genelinde çeşitli hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

KIZILDENİZ KIYISININ TAMAMI HUSİLERİN ELİNDE

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen, büyük bir insani krizle boğuşmaya devam ediyor. 2014 yılında Husi milislerinin başkenti Suudi destekli hükümetten ele geçirmesiyle patlak veren savaşta Husiler, ülkenin kuzeyinin büyük bölümünün kontrolünü ele geçirdi. Riyad ertesi yıl uluslararası bir koalisyona önderlik ederek savaşa müdahale etti.

Birkaç yıllık göreceli sakinliğin ardından savaş, Orta Doğu'daki çatışmaların genişlemesiyle temmuz ayında yeniden alevlendi. Husiler geçen ay yıldırım hızıyla gerçekleştirdikleri bir saldırıyla ülkenin Kızıldeniz kıyı şeridinin tamamını ele geçirerek Suudi Arabistan'ın burayı Hürmüz Boğazı'na alternatif bir petrol ihracat yolu olarak kullanmasını engelledi. Bu strateji Husilerin ana destekçisi İran'a fayda sağlarken Suudi Arabistan'ı da Husilerle doğrudan askeri çatışmaya girmeye zorladı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlanıldı. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC
İhlas Haber AjansıOperasyonPolitikaHükümetYemenRiyadDünyaİranTaizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
90’ların yıldızı Bendeniz’i bir de şimdi görün Yıllar onu çok değiştirdi 90'ların yıldızı Bendeniz'i bir de şimdi görün! Yıllar onu çok değiştirdi
Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme
Adana’da güpegündüz infaz İş yerinin önünde otururken başından vuruldu Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti
Bahçede yılanla karşılaşan kedi patileriyle saldırıya geçti Edirne’de o anlar kamerada Bahçede yılanla karşılaşan kedi patileriyle saldırıya geçti! Edirne'de o anlar kamerada
20:49
AK Parti’ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay’dan dikkat çeken yanıt
AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
17:15
Galatasaray’da Victor Osimhen’den sevindiren gelişme
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!
16:43
TFF’den olağanüstü toplantı kararı
TFF'den olağanüstü toplantı kararı
16:11
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:58
Bakan Tekin’den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Bakan Tekin'den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 21:23:08. #7.12#
SON DAKİKA: Yemen hükümeti Husilere savaş açtı: Sana'yı geri almak için harekat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei