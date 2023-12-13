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Yemen Silahlı Kuvvetleri İsrail'e Giden Norveç Gemisine Saldırdı - Son Dakika
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Yemen Silahlı Kuvvetleri İsrail'e Giden Norveç Gemisine Saldırdı

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e giden Norveç gemisi 'Astrinda'ya saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırı sonucunda gemide yangın çıktığı ve hasar meydana geldiği belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri İsrail\'e Giden Norveç Gemisine Saldırdı
13.12.2023 - 11:34,
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Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, dün Norveç bayraklı 'Astrinda' gemisine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saree, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail limanlarına giden gemilere müdahale edeceklerini söyledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Saree, "Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı deniz kuvvetleri, petrol yüklü olan ve İsrail'e giden Norveç gemisi 'Astrinda'ya karşı nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Gemi uygun bir deniz füzesi ile hedef alındı. Yemen Silahlı Kuvvetleri, önceki açıklamalarda belirtilen şartları ihlal eden herhangi bir gemiyi hedef almakta tereddüt etmeyecektir. Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail limanlarına giden her milletten geminin engelleneceğini teyit etmektedir" dedi.

CENTCOM DUYURMUŞTU

ABD Merkez Komutanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "STRINDA adlı petrol tankeri, Babülmendep Boğazı'ndan geçerken Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinden fırlatıldığı değerlendirilen bir Gemisavar Seyir Füzesi (ASCM) tarafından saldırıya uğramıştır. STRINDA gemisinde yangına yol açan bir hasar meydana geldiği, can kaybı olmadığı bildirdi. Saldırı sırasında bölgede herhangi bir ABD gemisi bulunmamaktaydı, ancak USS Mason STRINDA'nın yardım çağrısına yanıt verdi ve şu anda yardım sağlıyor" denilmişti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yemen Silahlı Kuvvetleri İsrail'e Giden Norveç Gemisine Saldırdı - Son Dakika
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