Yeni James Bond Filminin Senaristi Belli Oldu

YENİ 'James Bond' filminin senaryosunu kaleme alacak isim açıklandı.
Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ün üstleneceği yeni 'James Bond' filminin senaryosunu kaleme alacak isim belli oldu. 2028'de vizyona girmesi beklenen yeni 'James Bond' filminin senaristinin 'Peaky Blinders' ile tanınan Steven Knight olacağı bildirildi.
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