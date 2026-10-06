Yeni Zelanda'da 11 bin wetapunga doğaya bırakıldı, nüfusu yeniden artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Zelanda'da 11 bin wetapunga doğaya bırakıldı, nüfusu yeniden artıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Zelanda\'da 11 bin wetapunga doğaya bırakıldı, nüfusu yeniden artıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda'ya özgü wetapunga böceği, 15 yıllık koruma çalışmasıyla 11 bin bireyin doğaya bırakılmasının ardından yeniden çoğalmaya başladı. İzlenen iki adada dördüncü ve beşinci nesillerin doğmasıyla türün koruma statüsü 'ulusal düzeyde artış gösteren' olarak değiştirildi.

(ANKARA) - Bir fare kadar ağırlaşabilen ve bacak açıklığı 20 santimetreye ulaşabilen Yeni Zelanda'ya özgü wetapunga böceğinin nüfusu, yıllarca süren düşüşün ardından yeniden artmaya başladı. Yaklaşık 15 yıldır yürütülen koruma çalışmaları kapsamında 11 bin wetapunga doğaya bırakılırken, bazı bölgelerde böceklerin insan müdahalesi olmadan da çoğalmaya başladığı belirlendi.

Dünyanın en ağır böceği olduğu düşünülen wetapunga'nın dişileri bir fare ağırlığına ulaşabilirken gövdesi 10 santimetreye, bacak açıklığı ise 20 santimetreye kadar büyüyebiliyor.

Yeni Zelanda Koruma Bakanlığı'na göre bir dönem ülkenin Kuzey Adası'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan tür, ülkeye sonradan getirilen yırtıcı hayvanlar ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle hızla azaldı. 1990'larda nesli tehlike altında kabul edilen wetapunganın bugün Yeni Zelanda ana karasındaki doğal popülasyonunun yok olduğu tahmin ediliyor. Tür, ağırlıklı olarak yırtıcılardan arındırılmış adalarda yaşamını sürdürüyor.

11 BİN WETAPUNGA DOĞAYA BIRAKILDI

Yeni Zelanda makamlarına göre türü koruma çalışmaları kapsamında son 15 yılda Butterfly Creek yaban hayatı tesisi ile Auckland Hayvanat Bahçesi'nde on binlerce wetapunga yetiştirildi. Bunlardan 11 bini, 45 ayrı nakil operasyonuyla yırtıcılardan arındırılmış sekiz ada ile Auckland'ın kuzeyindeki iki koruma alanına bırakıldı.

Yetiştirme merkezlerinde yavru böcekler taze yaprak, balık yemi proteini ve yaprak döküntülerinden oluşan bir diyetle besleniyor. Kendilerini koruyabilecek büyüklüğe ulaştıklarında doğal yaşam alanlarına taşınıyor.

Koruma çalışmaların sonuçları türün bazı bölgelerde kendi kendine çoğalabildiğini de gösterdi. İzleme yapılan iki adada wetapungaların dördüncü ve beşinci nesillerinin doğduğu tespit edildi. Bunun ardından türün koruma statüsü "ulusal düzeyde tehlike altında"dan "ulusal düzeyde artış gösteren" kategorisine geçirildi.

Kaynak: ANKA
Yeni ZelandaHayvanlarÇevreYaşamDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
18 yaşındaki Gökçe’nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı 18 yaşındaki Gökçe'nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı Evlerini satışa çıkarıyorlar Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar
8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya 8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
11:30
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:06
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:45:06. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da 11 bin wetapunga doğaya bırakıldı, nüfusu yeniden artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei