Yeni Zelanda'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem
Kuzey Adası'nda meydana gelen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
YENİ Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde yer alan Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: DHA
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