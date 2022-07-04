Yerbilimci uzman kötü haberi verdi: Dünyanın ortasındaki çekirdekte incelme var - Son Dakika
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Yerbilimci uzman kötü haberi verdi: Dünyanın ortasındaki çekirdekte incelme var

04.07.2022 15:05
Yerbilimci uzman kötü haberi verdi: Dünyanın ortasındaki çekirdekte incelme var

ABD'deki Virginia Tech College'dan yerbilimci Ying Zhou, 20 yıl arayla yaşanan iki depremden sonra meydana gelen sismik verileri incelerken bu sismik dalgaların çekirdekten daha hızlı geçtiğini fark etti. Zhou'nun keşfine göre çekirdeğin dolgusunda azalma yaşanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmalarını sürdüren yerbilimci Ying Zhou tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrası elde edilen veriler, adeta felaket haberi olarak yorumlandı. Dünyanın ortasındaki çekirdeği inceleyen Zhou, çekirdeğin dolgusunun azaldığını tespit etti.

20 YIL ARAYLA MEYDANA GELEN İKİ DEPREM

Independent Türkçe'den Çağla Üren'in haberine göre Zhou'nun bu keşfi yapmasında 20 yıl arayla meydana gelen iki depremden elde edilen sismik gözlemler etkili oldu. Bilim insanı, ilk etapta iki depremden elde edilen ölçümleri inceleyerek aralarında önemli farklılıklar tespit etti. Bu farklılıklar, gezegenin dış çekirdeğindeki konveksiyonda, yani metal akışında önemli değişimler olduğu anlamına geliyordu.

AYNI HIZDA DALGA GÖNDERMESİ GEREKİYORDU

Mayıs 1997'de Güney Pasifik Okyanusu'ndaki Kermadec Adaları bölgesini büyük bir deprem sarsmıştı. 20 yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Eylül 2018'de aynı bölgede bir deprem daha meydana gelmişti. Aradan geçen 20 yıla rağmen, deprem aynı noktayı vurduğu için aynı hızda sismik dalgalar göndermesi gerekiyordu. Ancak Zhou, beklenenin olmadığını fark etti.

DAHA HIZLI HAREKET EDİYOR

Gerçek zamanlı sismik titreşimleri kaydeden 4 istasyondan gelen veriler, 2018'deki deprem sırasında SKS dalgaları diye bilinen sismik dalgaların yaklaşık bir saniye daha hızlı hareket ettiğini ortaya koydu. Bu da çekirdeğin dolgusunun azaldığı anlamına geliyor.

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