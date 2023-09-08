Yerde hareketsiz yatan insanları görüp katliam ihbarı yaptı! Yoga dersi yaptıkları ortaya çıktı - Son Dakika

Yerde hareketsiz yatan insanları görüp katliam ihbarı yaptı! Yoga dersi yaptıkları ortaya çıktı

Yerde hareketsiz yatan insanları görüp katliam ihbarı yaptı! Yoga dersi yaptıkları ortaya çıktı
Son Güncelleme: 08.09.2023 11:24

İngiltere'de bir kafeye giden adam, yerde hareketsiz halde yatan insanları görünce polise toplu katliam ihbarı yaptı. Polislerin olay yerine gelmesiyle, şahısların yoga dersi yaptığı ortaya çıktı.

İngiltere'nin doğusundaki Lincolnshire kentindeki bir kafeye giden adam, yerde hareketsiz yatanları görünce polisi arayıp toplu katliam ihbarında bulundu. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle yerde yatan şahısların yaptığı yoga dersi yarıda kaldı.

"İYİ NİYET" VURGUSU YAPILDI

Kafe yöneticileri ve yoga dersi öğrencileri, beklemedikleri polis baskınını görünce şaşkınlığa uğrarken, durumunun anlaşılmasının ardından polis memurları ihbarın asılsız olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı. Bu arada Lincolnshire Polisi herkesin güvende ve iyi durumda olduğunu teyit ederken, ihbarla ilgili inceleme başlatılmayacağını, çağrının "iyi niyetle" yapıldığını duyurdu.

"HIZLA HAREKETE GEÇTİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Baskın yapılan kafenin Facebook hesabından yapılan açıklamada ise "Böyle bir ihbarın ardından hızla harekete geçtikleri için Lincolnshire Polisi'ne teşekkür ederiz. Gelirken yolda akıllarından neler geçtiğini bir an bile hayal edemiyoruz" denildi.

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yerde hareketsiz yatan insanları görüp katliam ihbarı yaptı! Yoga dersi yaptıkları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerde hareketsiz yatan insanları görüp katliam ihbarı yaptı! Yoga dersi yaptıkları ortaya çıktı - Son Dakika
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