Yerde hareketsiz yatan insanları görüp katliam ihbarı yaptı! Yoga dersi yaptıkları ortaya çıktı

İngiltere'nin doğusundaki Lincolnshire kentindeki bir kafeye giden adam, yerde hareketsiz yatanları görünce polisi arayıp toplu katliam ihbarında bulundu. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle yerde yatan şahısların yaptığı yoga dersi yarıda kaldı.

"İYİ NİYET" VURGUSU YAPILDI

Kafe yöneticileri ve yoga dersi öğrencileri, beklemedikleri polis baskınını görünce şaşkınlığa uğrarken, durumunun anlaşılmasının ardından polis memurları ihbarın asılsız olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı. Bu arada Lincolnshire Polisi herkesin güvende ve iyi durumda olduğunu teyit ederken, ihbarla ilgili inceleme başlatılmayacağını, çağrının "iyi niyetle" yapıldığını duyurdu.

"HIZLA HAREKETE GEÇTİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Baskın yapılan kafenin Facebook hesabından yapılan açıklamada ise "Böyle bir ihbarın ardından hızla harekete geçtikleri için Lincolnshire Polisi'ne teşekkür ederiz. Gelirken yolda akıllarından neler geçtiğini bir an bile hayal edemiyoruz" denildi.