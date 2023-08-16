Yeşil Burun Adaları'nda 63 Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yeşil Burun Adaları'nda 63 Göçmen Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 16.08.2023 21:32

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yeşil Burun Adaları açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 63 kişinin öldüğüne inanıldığını açıkladı. Teknede bulunan 38 göçmen ise kazadan sağ kurtuldu. İspanyol balıkçılar tarafından tespit edilen tekne, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na giden deniz göç yolu üzerinde yer alan Yeşil Burun Adaları'nda meydana gelen olayda, ailelerin göçmen yardım grubu ile temasa geçmesiyle ortaya çıktı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yeşil Burun Adaları açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 63 kişinin öldüğüne inanıldığını açıkladı.

Atlas Okyanusu'nda yer alan Afrika ülkesi Yeşil Burun Adaları açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne alabora oldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Safa Msehli yaptığı açıklamada, tekne bulunan 63 göçmenin hayatını kaybettiğine inanıldığını belirterek, 12 ila 16 yaş aralığında 4 çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 38 göçmenin kazadan sağ kurtulduğunu ifade etti. IOM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu teknenin geçtiğimiz ay Senegal'den yola çıktığı ifade edildi.

İspanyol balıkçılar tekneyi tespit etti

Polis tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü Sal Adası'ndan yaklaşık 320 kilometre uzakta bir İspanyol balıkçı teknesi tarafından tespit edilmesinin ardından Yeşil Burun Adaları yetkililerini alarma geçirdiğini açıkladı.

Aileler göçmen yardım grubu ile temasa geçti

İspanya merkezli göçmen yardım grubu Walking Borders, teknenin 10 Temmuz'da 100'den fazla düzensiz göçmenle Senegal'den ayrılan, pirogue adı verilen büyük bir balıkçı teknesi olduğunu söyledi. Grubun kurucusu Helena Maleno Garzn, Senegal'in başkent Dakar'ın 145 kilometre kuzeyindeki bir sahil kasabası olan Fass Boye'deki ailelerin, teknede bulunan sevdiklerinden 10 gün boyunca haber alamayınca 20 Temmuz'da Walking Borders ile temasa geçtiğini aktardı.

Yeşil Burun Adaları, Avrupa Birliği'ne açılan bir kapı olan İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na giden deniz göç yolu üzerinde yer alıyor. Yoksulluktan ve savaştan kaçan binlerce mülteci ve göçmen, her yıl bu tehlikeli yolculuğa çıkmak için hayatlarını riske atıyor. - PRAİA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Yeşil Burun Adaları'nda 63 Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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