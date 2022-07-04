Yılan avcısı, ihbar üzerine gittiği evde çift başlı yılan yakaladı - Son Dakika
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Yılan avcısı, ihbar üzerine gittiği evde çift başlı yılan yakaladı

04.07.2022 09:24

Nick Evans isimli yılan avcısı, aldığı ihbar üzerine gittiği evde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Evde çift başlı yılan bulan Evans, hayvanın zararsız olduğunu ve yavaş hareket ettiğini belirterek uzun süre yaşamayacağını söyledi.

Güney Afrika'da Durban şehrinde yaşayan Nick Evans, bir adamın bahçesinde yılan olduğu duyumu üzerine yılanı kurtarmak için söz konusu kişinin evine gitti.

Yılan ihbarı aldığı eve giden adam, gördüğü manzara karşısında küçük dilini yuttu

Bahçede arama yapan Nick, yılanı sakladığı yerden çıkardı. Yılanın iki başlı olduğunu gören Nick gözlerine inanamadı.

Yılan ihbarı aldığı eve giden adam, gördüğü manzara karşısında küçük dilini yuttu

Nick, yılanın tehlike arz etmediğini fakat iki başlı olmasının insanları korkuttuğunu söyledi.

Yılan ihbarı aldığı eve giden adam, gördüğü manzara karşısında küçük dilini yuttu

Nick yılanı zarar vermeden bir şişeye koyduktan sonra ormanlık alana attı. Nick, yılanın yumurtadayken deforme olduğunu bu nedenle iki başlı olarak yumurtadan çıktığını söyledi.

Yılan ihbarı aldığı eve giden adam, gördüğü manzara karşısında küçük dilini yuttu

Nick, yılanın diğer yılanlara göre çok yavaş hareket ettiğini ve çok uzun süre yaşamayacağını söyledi.

Yılan ihbarı aldığı eve giden adam, gördüğü manzara karşısında küçük dilini yuttu
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Son Dakika Dünya Yılan avcısı, ihbar üzerine gittiği evde çift başlı yılan yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılan avcısı, ihbar üzerine gittiği evde çift başlı yılan yakaladı - Son Dakika
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