Yılan avcısı, ihbar üzerine gittiği evde çift başlı yılan yakaladı

Güney Afrika'da Durban şehrinde yaşayan Nick Evans, bir adamın bahçesinde yılan olduğu duyumu üzerine yılanı kurtarmak için söz konusu kişinin evine gitti.

Bahçede arama yapan Nick, yılanı sakladığı yerden çıkardı. Yılanın iki başlı olduğunu gören Nick gözlerine inanamadı.

Nick, yılanın tehlike arz etmediğini fakat iki başlı olmasının insanları korkuttuğunu söyledi.

Nick yılanı zarar vermeden bir şişeye koyduktan sonra ormanlık alana attı. Nick, yılanın yumurtadayken deforme olduğunu bu nedenle iki başlı olarak yumurtadan çıktığını söyledi.

Nick, yılanın diğer yılanlara göre çok yavaş hareket ettiğini ve çok uzun süre yaşamayacağını söyledi.