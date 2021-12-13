Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde ikamet eden İngiliz aile, yılbaşı ağacı süslemesi yaptığı sırada büyük korku yaşadı. Rob ve Marcela Wild çifti ile çocukları 11 yaşındaki Edward ve altı yaşındaki Sahara, yılbaşına kısa bir süre kala evlerini süslemeye başladılar. Aile, süslemelerin en zevkli kısmı olarak adlandırdıkları yılbaşı ağacı süslemesi sırasında ise hayatlarının en büyük korkusunu yaşadı.

BİR ANDA AĞAÇTAN FIRLADI

Aile üyeleri, yılbaşı ağacını süsledikleri sırada bir anda fırlayan yılan, paniğe neden oldu. Bumslang adlı yılanın saldırısından son anda kurtulan aile üyeleri, rahat bir nefes aldı. Bumslang yılanları mumba ve kobra yılanlarıyla birlikte Güney Afrika'nın en zehirli yılanı olarak biliniyor.

"EŞİM ÖNCE FARE ZANNETTİ"

Başlarına gelen olay hakkında açıklamalarda bulunan 55 yaşındaki Rob isimli adam, "Eşim ağacı süslediğimiz sırada bir hareketlilik fark etti. Yılbaşı ağacının üzerindeki şeyi önce fare zannetti ancak yanına yaklaştığında koca bir yılan kendisine bakıyordu. Yaşadığımız korkuyu atlamamız çok uzun sürdü" ifadelerini kullandı.