Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu - Son Dakika
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Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu

12.06.2022 13:34

2019 yılında Güney Amerika ülkesi Venezuela'da darbe girişimi başlatan ancak başarısız olan muhalif lider Juan Guaido, yemek için gittiği restoranda şok yaşadı. Restoranda büyük tepkiyle karşılaşan Guaido yaka paça tutularak dışarı atıldı. "Darbeci" Guaido yırtılan gömleğiyle olay yerinden kaçtı.

2019 yılında ülkesinde darbe girişimini başlatan muhalif lider Juan Guaido, gittiği bir restorandan yaka-paça dışarı atıldı. Gömleği de yırtılan Guaido, çareyi kaçmakta buldu.

KENDİNİ ANLATMAYA ÇALIŞTI ANCAK BECEREMEDİ

Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ile Batı ülkesinin desteğini alan muhalif lider Juan Guaido, ülkesindeki bir restorana yemek için gitti. Burada büyük tepki ile karşılaşan Guaido, önce birkaç kelime ile kendisini anlatmaya çalıştı ancak beceremedi.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Guaido'yu oturduğu sandalyeden kaldırılan müşteriler, onu restoranın kapısına doğru itmeye başladı. Bu sırada sandalyeler havada uçuştu. Gömleği yırtılan Guaido, çareyi kaçmakta buldu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun muhalifi olarak bilinen Guaido'nun bu halleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Son Dakika Dünya Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu - Son Dakika


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