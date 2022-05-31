Yıllardır devam eden çalışma sonuç verdi! Toprağın altında 250 yeni mumya bulundu - Son Dakika
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Yıllardır devam eden çalışma sonuç verdi! Toprağın altında 250 yeni mumya bulundu

31.05.2022 10:32

Mısırlı yetkililer, Kahire'nin güneyinde bulunan Sakkara nekropolünde yıllardır devam eden çalışmaların sonuçlandığını açıkladı. Çalışma sonucunda, kazı alanından antik tanrı ve tanrıçalara ait 150 bronz heykel ile diğer antik eserleri içeren 250 mumya bulundu. Diğer taraftan yetkililer, bulunan eserlerin içinde Ölüler Kitabı'na ait olduğu düşünülen bir papirüsün de bulunduğunu belirtti.

Antik Mısır'da yerleşim alanı olarak kullanılan ve krallık mezarlarının bulunduğu tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda M.Ö 500'lü yıllara dayandığı tahmin edilen 250 mumya ile 150 heykel bulundu. Ülkedeki "Sada el-Beled" kanalının haberine göre, Giza kentinde yer alan tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda Mısır'ın antik dönemine ait yeni eserlere ulaşıldı. 2018'den bu yana arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiği Sakkara bölgesinde, 250 mumya ile 150 heykelin gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.

BRONZ HEYKELLER KEŞFEDİLDİ

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri basına yaptığı açıklamada, Bubastian Mezarlığı alanında çalışan bir Mısır arkeoloji ekibinin, bölgedeki küçük gizli bir alanda geçmişi antik Mısır'ın Geç Dönemi'ne kadar uzanan bronz heykeller keşfettiğini belirtti.

ÖLÜLER KİTABI'NIN BİR PARÇASI BULUNDU

Öte yandan 250 mumyanın bulunduğu mezarlardan birinde "Ölüler Kitabı'ndan bazı bölümler içerdiği tahmin edilen bir de papirüs keşfedildi.

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Kaynak: Xinhua

Heykel, Mısır, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yıllardır devam eden çalışma sonuç verdi! Toprağın altında 250 yeni mumya bulundu - Son Dakika


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