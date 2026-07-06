YÖK Başkanı Özvar ve Azerbaycan Bakanı Amrullayev, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin Geleceğini Görüştü - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar ve Azerbaycan Bakanı Amrullayev, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin Geleceğini Görüştü

YÖK Başkanı Özvar ve Azerbaycan Bakanı Amrullayev, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi\'nin Geleceğini Görüştü
06.07.2026 16:15
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YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin 7'nci Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda üniversitenin 2026-2030 gelişim planı, yeni kampüs süreci, açılması planlanan lisansüstü programlar ve ortak araştırma altyapısının geliştirilmesi ele alındı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi 7'nci Mütevelli Heyeti Toplantısı'nı, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Değerli Dostum Emin Amrullayev ve heyetlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ortak iradesiyle hayata geçirilen Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, iki kardeş ülkenin yükseköğretim alanındaki vizyonunu ve birikimini somutlaştıran stratejik bir model olarak her geçen gün güçlenmektedir. Bugünkü toplantımızda, üniversitemizin 2026-2030 gelişim planını, yeni kampüs sürecini, açılması planlanan yeni programları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülecek lisansüstü eğitim programlarını ve ortak araştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik adımları ele aldık. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ni, Türk dünyasının yanı sıra bölgesel ve küresel ölçekte bilim ve araştırmaya katkı sunan güçlü bir yükseköğretim kurumu haline getirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya YÖK Başkanı Özvar ve Azerbaycan Bakanı Amrullayev, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin Geleceğini Görüştü - Son Dakika

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