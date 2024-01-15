Yolcu, uçağın geç hareket edeceğini söyleyen pilotu yumrukladı

Delhi Havalimanı'nda, bir yolcu, uçağın geç kalkacağını duyuran pilot saldırdı. Yumruklu saldırı sonrası yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada viral olan olayın videosunda, sarı bir kapüşon giyen bir yolcu, uçağına geç kalkacağını söyleyen pilota doğru hızla koşarak yumrukladığı görülüyor.

IndiGo'nun, tüm havayolları arasında sis nedeniyle gecikmelerden en çok etkilenenlerden biri olduğu anlaşılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, havayolunun aşırı gecikmeler, iptaller ve kaçırılan uçuşlar konusundaki endişelerini dile getirirken, pazartesi günü Kuzey Hindistan'daki sis durumu nedeniyle birkaç uçuşun geciktiği bildirildi.

Olayın ardından havayolu şirketi IndiGo, yolcuya karşı şikayetçi oldu.

Pilot Anup Kumar ve güvenlik görevlisi, kendilerine saldıran ismi Sahil Katriya olarak açıklanan yolcudan şikayetçi oldu.

Yolcu, polis tarafından gözaltına alındığı sırada, pilottan ve yolculardan özür dilediği görülüyor.

Olayın videosunun viral olmasından sonra sosyal medya kullanıcıları yolcuya tepki gösterip, yolcuya uçuş cezası verilmesi gerektiğini söyledi.