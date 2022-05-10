Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü - Son Dakika
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Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü

10.05.2022 14:32
Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü

İsrail'den Türkiye'ye gitmek üzere piste çıkan tarifeli uçaktaki yolcuların cep telefonlarına uçak kazası enkazı fotoğrafları gönderilmesi üzerine büyük panik yaşandı. Olayın ardından uçak pistten geri döndü ve kalkış iptal edildi. Yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, İsrail Sivil Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Yolcuların tehlike altında olmaması için önlemler alındı, uçaktaki yolcular ve bagajlarında inceleme başlatıldı" denildi.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etmek üzere piste çıkan uçakta panik yaşandı. Kalkıştan kısa bir süre önce yolcuların cep telefonlarına uçak kazası enkazı fotoğraflarının yollanması üzerine tarifeli uçak pistten geri döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Jet uçağında yaşanan olay ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken, görselleri kimin ya da kimlerin gönderdiğine dair bir bilgi verilmedi. İsrail Sivil Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "Kalkıştan önce yolculara uçak kazası enkazı görüntüleri gönderildikten sonra uçak kapıya geri döndü" duyurusunu yaptı.

UÇAKTAKİ YOLCULAR VE BAGAJLARINDA İNCELEME BAŞLATILDI

İsrail medyasında yer alan İsrail Sivil Havacılık Dairesi açıklamasında, "Uçak terminale geri döndü ve güvenlik güçleri yolcuların hiçbir tehlike altında olmaması için gerekli önlemleri aldı. Uçaktaki yolcular ve bagajlarında incelemeler başlatıldı" denildi.

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