Öcalan\'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler

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DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından M PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısında bulunarak, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, Pkk'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." dedi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA YPG'DEN İLK YORUM: BİZİM TUTUMUMUZ OLUMLUDUR

Öcalan'ın çağrısına YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'den ilk yorum geldi. Rudaw'a konuşan Şahin, "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir" dedi.

"ÖCALAN'IN MESAJI DOĞRUDAN BİZE DEĞİLDİ"

Abdi, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "PKK lideri bize mesaj göndererek görüşlerini açıklamıştı, biz de olumlu bakıyoruz. Ancak mesaj bizimle ilgili değildi. Sayın Öcalan'ın çağrısı PKK'yaydı, PKK gerillalarınaydı. Doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Güney Kürdistan'a ve diğer her yere gönderdiği mesajı bize de gönderdi."