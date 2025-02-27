Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler - Son Dakika
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Dünya

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler

Öcalan\'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler

YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili konuştu. Kobani, "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir." dedi. Öcalan'ın kendilerine de mesaj gönderdiğini ancak bunun kendileriyle ilgili olmadığını söyleyen Kobani, "Sayın Öcalan'ın çağrısı PKK'yaydı. Doğrudan bizim için değildi." dedi.

27.02.2025 20:26
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DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından M PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısında bulunarak, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, Pkk'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." dedi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA YPG'DEN İLK YORUM: BİZİM TUTUMUMUZ OLUMLUDUR

Öcalan'ın çağrısına YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'den ilk yorum geldi. Rudaw'a konuşan Şahin, "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir" dedi.

"ÖCALAN'IN MESAJI DOĞRUDAN BİZE DEĞİLDİ"

Abdi, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "PKK lideri bize mesaj göndererek görüşlerini açıklamıştı, biz de olumlu bakıyoruz. Ancak mesaj bizimle ilgili değildi. Sayın Öcalan'ın çağrısı PKK'yaydı, PKK gerillalarınaydı. Doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Güney Kürdistan'a ve diğer her yere gönderdiği mesajı bize de gönderdi."

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Son Dakika Dünya Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Görmüş:
    pkkdan silah bırakan ypg ye geçecekse eğer tek bi vatan evladı şehit olursa bu hükümete hakkım helal değil 0 0 Yanıtla
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