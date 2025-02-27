DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından M PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısında bulunarak, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, Pkk'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." dedi.
Öcalan'ın çağrısına YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'den ilk yorum geldi. Rudaw'a konuşan Şahin, "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir" dedi.
Abdi, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "PKK lideri bize mesaj göndererek görüşlerini açıklamıştı, biz de olumlu bakıyoruz. Ancak mesaj bizimle ilgili değildi. Sayın Öcalan'ın çağrısı PKK'yaydı, PKK gerillalarınaydı. Doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Güney Kürdistan'a ve diğer her yere gönderdiği mesajı bize de gönderdi."
Son Dakika › Dünya › Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)