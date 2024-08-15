Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler

Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler

Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türk Kara Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın elde ettiği birinciliği ve ikinciliği hazmedemeyen Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, sıralamayı ilk 3 takımı kırparak verdi.

15.08.2024 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda, ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz yarışmayı birinci ve ikinci sırada tamamladı. Ancak Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, bu başarıyı görmezden gelerek Türk askerlerinin sıralamadaki üstün başarısını yok saydı.

SIRALAMAYI KIRPTILAR

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Yunan Ordusu Özel Harp Komutanlığı (DEP) personelinin 4. sırada tamamlama başarısı gösterdiği ifade edildi. Paylaşılan sıralama kırpılarak ilk 3'e giren takımlara ise yer verilmedi.

Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler

SIRALAMAYI KENDİLERİNDEN BAŞLATTILAR

Yunan yetkililer, yarışmada Türkiye'nin ilk iki sırada yer almasını göz ardı ederek, yarışmayı üstlerinde tamamlayan ülkelerin bayraklarını kasıtlı olarak görmezden geldiler ve listeyi kendi bayraklarının bulunduğu sıradan başlatarak dikkat çekici bir manipülasyona imza attılar.

İşte Yunanistan'ın hazımsızlığını özetleyen o paylaşım;

Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler

Genelkurmay Başkanlığı, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • fitbool null: bir gece ansizin atina farkinda degiller 75 6 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Güneşi balıkla sıvayamazsın. Korkuyu iliklerinde hissedeceksin. 61 1 Yanıtla
  • Erkan Tekcan: Keşke spor takımlarımızda tsk’mızı örnek alsalar 58 0 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: çuvala gizlenemeyen mızrağı bir yerlerine batınca mı anlayacaklar acaba 53 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Yiğitlerimiz 46 0 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin: üzenlerinde Türk bayrağı istememişler 32 1 Yanıtla
  • Fatih Keskin: Beypazarı soda içsinler iyi gelir. 21 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Kızıcam aslında, ama kızmakta istemiyorum, nede olsa bizim çocuklar sayılırlar dededen. 16 0 Yanıtla
  • soner: Çocuk ruhlu cahil insanların yönettiği bir ülke Yunanistan 16 0 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: 82 Atina :) 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:27 Yunan hazımsızlığı Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
16:12 Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti Saldırgan cezaevini boyladı Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti! Saldırgan cezaevini boyladı
16:09 Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 11:06:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement