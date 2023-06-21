Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında ölü sayısı 82'ye yükseldi - Son Dakika
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Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında ölü sayısı 82'ye yükseldi

21.06.2023 00:10

Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Yunan Sahil Güvenlik, Navarin'in 47 deniz mili güneybatısında bir cesede daha ulaştı. İnsan kaçakçılığı şüphelileri ifade verdi. Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yasa dışı göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 Mısırlının ifade verme süreci de sona erdi. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 81 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Yunan Sahil Güvenlik, Navarin'in 47 deniz mili güneybatısında bir cesede daha ulaştı. Otopsi için Kalamata'ya götürülen cesetle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİLERİ İFADE VERDİ

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yasa dışı göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 Mısırlının ifade verme süreci de sona erdi. Şüpheliler, masum olduklarını savundu. Gözaltına alınanlardan biri, diğer 4 şüphelinin yasa dışı göçmen kaçakçısı olduğunu iddia etti.

TEKNEDE 700 KİŞİ BULUNUYORDU

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 81 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında ölü sayısı 82'ye yükseldi - Son Dakika


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