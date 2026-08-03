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Yunanistan'da Helikopter Kazası

Yunanistan\'da Helikopter Kazası
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Yunanistan'da orman yangınına müdahale eden iki helikopter havada çarpıştı; iki mürettebat hayatını kaybetti.

(ANKARA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Psatha bölgesinde orman yangınına müdahale eden iki helikopter dün havada çarpıştı. Helikopterlerden birinin düşmesi sonucu Yunan ve Danimarka vatandaşı iki mürettebat hayatını kaybederken, diğer helikopterdeki İngiliz ve Yunan iki görevli sağ kurtarıldı. Yangınlarla mücadele için yaklaşık 500 itfaiyeci görevlendirilirken, Fransa ve Romanya'dan takviye ekipler bölgeye gönderildi.

Yunanistan'da rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopterinin havada çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, kazanın pazar günü başkent Atina'nın batısındaki Psatha bölgesinde meydana geldiğini açıkladı. Çarpışmanın ardından bölgeden dört mürettebatın çıkarıldığı bildirildi.

Helikopterlerden birinde bulunan Yunanistan ve Danimarka vatandaşı iki mürettebatın yaşamını yitirdiği, diğer helikopterdeki İngiltere ve Yunanistan vatandaşı iki görevlinin ise sağ kurtarıldığı belirtildi.

Televizyon görüntülerinde, pervanelerin çarpıştığı değerlendirilen helikopterlerden birinin havada alev aldığı ve ardından yere düştüğü görüldü. İtfaiye teşkilatı, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YANGIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Orman yangını, 31 Temmuz Cuma, Atina'nın kuzeybatısındaki Boeotia bölgesinde, Agios Vasileios yakınlarında başladı, şiddetli rüzgarların etkisiyle Batı Attika'ya yayılarak Porto Germeno, Psatha ve Megara çevresine ulaştı.

Helikopter ekipleri, Yunanistan genelinde 100'ü aşkın evin zarar gördüğü ve çok sayıda kişinin tahliye edilmesine yol açan yangınlarla hala mücadele ediyor. İtfaiye ekipleri, Korint Körfezi kıyısındaki Porto Germeno çevresinde devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bugün alevlerin bir dağı aşarak askeri atış alanına ulaştığı ve bölgede bulunan patlamamış mühimmatın infilak etmesine neden olduğu bildirildi.

Yangınlarla mücadele kapsamında yaklaşık 500 itfaiyeci görevlendirilirken, Fransa ve Romanya'dan gönderilen ekiplerin de çalışmalara katıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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