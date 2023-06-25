Yunanistan'da Miçotakis'in partisi seçimleri büyük farkla kazanıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Miçotakis'in partisi seçimleri büyük farkla kazanıyor

25.06.2023 20:15

Yunanistan'da hükümetin kurulamamasının ardından ikinci kez düzenlenen genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde %40-44'ünü alarak seçimi kazanması bekleniyor. Seçimin galibi olan parti yüzde 40'ını alırsa 50 tane fazladan sandalye kazanacak.

Yunanistan'da hükümetin kurulamamasının ardından ikinci kez düzenlenen genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde %40-44'ünü alarak seçimi kazanması bekleniyor.

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi sonrası ikinci kez düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

MİÇOTAKİS ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Oy sayım işlemi devam ederken, altı anket şirketinin ortak olarak düzenlediği sandık çıkış anketine göre, eski Başbakan Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde %40-44'ünü alarak seçimi kazanması bekleniyor.

ÇİPRAS'IN OY ORANI YÜZDE 16-19 CİVARINDA

Ankete göre, Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak'ın oyların yüzde 16,1-19,1'ini, Panhelenik Sosyalist Hareket'in oyların yüzde 10-13'ünü ve Yunanistan Komünist Partisi'nin oyların yüzde 7,2-9,2'sini, Spartalılar Partisi'nin oyların yüze 4-6'sını, Helen Çözümü'nün oyların yüzde 2,3-4,3'ünü, NİKİ'nin oyların yüzde 2,3-4,3'ünü ve Özgürlük Rotası'nın oyların yüzde 2-4'ünü alması bekleniyor.

YÜZDE 25'İ GEÇEN PARTİYE BONUS SANDALYE

Geçtiğimiz mayıs ayında nisbi seçim sistemine göre yapılan seçimlerde hiçbir partinin yüzde 46'lık oy oranına ulaşamaması sonrası parti liderleri koalisyon hükümeti kurmayı reddetmişti. Bugün düzenlenen genel seçimlerde ise, oyların en az yüzde 25'ini alarak birinci gelen parti fazladan 20 sandalye alacak ve her yarım puan için bir sandalye daha eklenecek. Seçiminin galibi olan partinin oyların yüzde 40'ını alması halinde 50 tane fazladan sandalye kazanmış olacak.

Kaynak: İHA
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