Yunanistan'da orman yangınlarında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti
Girit ve Mora Yarımadası'ndaki orman yangınlarında yaşamını yitiren itfaiyeci sayısı 3'e yükseldi.
Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadelede yaşamını yitiren itfaiyecilerin sayısı 3'e yükseldi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki yangında 2 itfaiyecinin hayatını kaybetmesinin ardından, Mora Yarımadası'ndaki yangınında da 1 itfaiyeci yaşamını yitirdi.
YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA 156 İTFAİYECİ KATILDI
Dün öğle saatlerinde Girit Adası'ndaki Resmo yakınlarında çıkan yangını söndürme çalışmalarına toplam 156 itfaiyecinin katıldığı, ekiplere 8 yaya timi, 33 itfaiye aracı ile periyodik olarak havadan müdahale eden 4 helikopter ve 4 uçağın destek verdiği bildirildi.
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