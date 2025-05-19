Yunanistan\'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak

Türkiye'nin komşusu Yunanistan, ülkeye girişlerde yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor. Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınır kontrolünü sıkılaştırmak amacıyla, AB vatandaşı olmayanlar için biyometrik sınır sistemini uygulama kararı aldı.

YUNANİSTAN'A GİRİŞTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yeni sistemin Ekim 2025'ten itibaren geçerli olması beklenirken, Brexit'ten sonra AB vatandaşlığı ayrıcalığını kaybeden İngiltere pasaportu sahipleri de dahil olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının pasaportlarının elle damgalanması uygulanması rafa kaldırılacak. Uygulamayla artık parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler toplanacak.

AB VATANDAŞI OLMAYANLARIN DİJİTAL KAYITLARI ALINACAK

AB vatandaşı olmayan vatandaşların alınan dijital kayıtları 3 sene süreyle kayıt altında tutulacak. Böylece kayıtlı yolcuların tekrar giriş yapmaları daha kolaylaşacak.