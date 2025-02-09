YUNANİSTAN'da, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda eğitime verilen aranın 1 hafta uzatılması kararlaştırıldı.
Yunanistan'da, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareket nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın bir hafta uzatılması kararı alındı.
Son Dakika › Dünya › Yunanistan'da Sismik Hareket Nedeniyle Eğitim Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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