Yunanistan, düzensiz göçmenleri Türkiye'ye geri göndermeye başladı - Son Dakika

Yunanistan, düzensiz göçmenleri Türkiye'ye geri göndermeye başladı

Yunanistan, düzensiz göçmenleri Türkiye\'ye geri göndermeye başladı
Son Güncelleme: 06.10.2023 16:19

Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan düzensiz göçmenleri Türkiye'ye geri göndermeye başladığı bildirildi. Norveç merkezli bir sivil toplum kuruluşunun paylaşımına göre, eylülün son haftasında 27 şişme botun içinde bulunan 500'ün üzerinde sığınmacı, Yunanistan tarafından Türk sularına itildi. Yunanistan Sahil Güvenliği, yasa dışı operasyonlara yeniden ve daha sık şekilde başlamıştır. Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında ise aşırı doluluk yaşandığı belirtilmektedir.

Yunanistan'ın, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan düzensiz göçmenleri, Türkiye tarafına yeniden geri göndermeye başladığı bildirildi.

Norveç Merkezli Sivil Toplum Kuruluşu Aegean Boat Report'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, eylülün son haftasında 500'ün üzerinde sığınmacıyı taşıyan 27 şişme botun, Yunanistan tarafından Türk sularına itildiği belirtildi.

Haziranda Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında yaşanan göçmen faciasının ardından geri itmelerin bir süre durduğu bildirilen paylaşımda, Yunanistan Sahil Güvenliğinin yasa dışı operasyonlara yeniden ve daha sık şekilde başladığı kaydedildi.

Yunanistan'da sığınmacı kampları doldu

Yunan medyasındaki haberlerde, özellikle Sisam ve Midilli adalarındaki kabul merkezlerinde aşırı doluluk yaşandığı ifade edildi.

Haberlerde, 2 bin 40 kişilik kapasiteye sahip Sisam Adası'ndaki kabul merkezinde 4 binin üzerinde sığınmacının kaldığı belirtildi.

Yunanistan Sahil Güvenliğince geri itme olaylarına ilişkin haberler, 2020'den beri uluslararası basında yer alıyor.

Bu haberlere göre, Yunan sahil güvenlik botları, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botlarını engelliyor, hatta zarar veriyor.

Geri itmeler

Geri itmeleri, Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok insan hakları kuruluşu da gündeme getiriyor.

Bu kuruluşların raporlarında, Yunanistan'ın, Türkiye ile sınır bölgesi olan Meriç'teki kara sınırlarını geçmeye çalışanlara göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandığı bilgisi yer alıyor.

Şiddetin tanıkları, Yunan sınır birimlerinin aşırı güç kullanımı, darp, gerçek mühimmat kullanımı, yasa dışı gözaltı ve Türkiye'ye sistematik geri itmeler, çok sayıda hukuk ihlaline işaret ediyor.

Tüm kanıtlara, haberlere ve yetkili kuruluşların açıklamalarına rağmen geri itmeler sürüyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan, düzensiz göçmenleri Türkiye'ye geri göndermeye başladı - Son Dakika


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