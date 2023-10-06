Yunanistan, düzensiz göçmenleri Türkiye\'ye geri göndermeye başladı

Yunanistan'ın, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan düzensiz göçmenleri, Türkiye tarafına yeniden geri göndermeye başladığı bildirildi.

Norveç Merkezli Sivil Toplum Kuruluşu Aegean Boat Report'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, eylülün son haftasında 500'ün üzerinde sığınmacıyı taşıyan 27 şişme botun, Yunanistan tarafından Türk sularına itildiği belirtildi.

Haziranda Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında yaşanan göçmen faciasının ardından geri itmelerin bir süre durduğu bildirilen paylaşımda, Yunanistan Sahil Güvenliğinin yasa dışı operasyonlara yeniden ve daha sık şekilde başladığı kaydedildi.

Yunanistan'da sığınmacı kampları doldu

Yunan medyasındaki haberlerde, özellikle Sisam ve Midilli adalarındaki kabul merkezlerinde aşırı doluluk yaşandığı ifade edildi.

Haberlerde, 2 bin 40 kişilik kapasiteye sahip Sisam Adası'ndaki kabul merkezinde 4 binin üzerinde sığınmacının kaldığı belirtildi.

Yunanistan Sahil Güvenliğince geri itme olaylarına ilişkin haberler, 2020'den beri uluslararası basında yer alıyor.

Bu haberlere göre, Yunan sahil güvenlik botları, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botlarını engelliyor, hatta zarar veriyor.

Geri itmeler

Geri itmeleri, Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok insan hakları kuruluşu da gündeme getiriyor.

Bu kuruluşların raporlarında, Yunanistan'ın, Türkiye ile sınır bölgesi olan Meriç'teki kara sınırlarını geçmeye çalışanlara göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandığı bilgisi yer alıyor.

Şiddetin tanıkları, Yunan sınır birimlerinin aşırı güç kullanımı, darp, gerçek mühimmat kullanımı, yasa dışı gözaltı ve Türkiye'ye sistematik geri itmeler, çok sayıda hukuk ihlaline işaret ediyor.

Tüm kanıtlara, haberlere ve yetkili kuruluşların açıklamalarına rağmen geri itmeler sürüyor.