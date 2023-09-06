Yunanistan'ı etkisi altına alan kötü hava koşulları devam ediyor - Son Dakika

Yunanistan'ı etkisi altına alan kötü hava koşulları devam ediyor

Son Güncelleme: 06.09.2023 19:26

Yunanistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve sel felaketi yarın akşama kadar devam edecek. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, kötü hava koşullarının ülke genelinde büyük zorluklara neden olduğunu belirtti. Sel nedeniyle kayıp olan kişilerin arama çalışmaları sürüyor.

Yunanistan'ı etkisi altına alan kötü hava koşullarının yarın akşama kadar devam edeceği bildirildi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, iki gündür ülkede görülen yağmurun şiddeti ve süresi açısından daha önce görülmemiş zorluklara neden olduğunu ifade etti.

Volos Limanı'nın güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını aktaran Kikilias, Silahlı Kuvvetlerin ise Güney Pilio'daki sel nedeniyle yıkılan Kala Nera Köprüsü'nü onaracağını ifade etti.

Kikilias, "Herkesi 24 saat boyunca dikkatli olmaya davet ediyorum. Kötü hava koşulları muhtemelen (başkent Atina'nın da içinde bulunduğu) Attiki Bölgesi'ni de kısmen etkileyecek." diye konuştu.

Uzmanlar ise Trikala, Kardiça, Larisa ve Magnisia için uyarıda bulundu.

Atina ve çevresinde ise gün içerisinde zaman zaman yoğun yağışlar oldu, trafikte yağış nedeniyle aksaklıklar yaşandı.

Sel nedeniyle kayıp olan 3 kişiden birine sağ ulaşılırken, diğer iki kişiye hala ulaşılamadı.

Dünden beri ülkeyi etkisi altına alan yağışın neden olduğu sellerde iki kişi de hayatını kaybetmişti.

Sel nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kalmış, onlarca araç suya kapılmıştı.

Birçok yol, köprü, hastane ve sağlık merkezi de selden zarar görmüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakanlar ve Yunanistan Meteoroloji Dairesi yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, meteoroloji uzmanları dün ülkede yaşanan sağanağın, muhtemelen ülke tarihinde görülmüş en güçlü sağanak yağış olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yunanistan'ı etkisi altına alan kötü hava koşulları devam ediyor - Son Dakika
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