Miçotakis'i uyaran Çipras'ın Türkiye endişesi! "Diyalog kanalları açık tutulmazsa çatışma yaşanabilir"

SYRIZA Lideri Aleksis Çipras, Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile ilişkileri de değerlendirdi. Çipras, Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman gerginlik yaşandığını ancak son yıllardaki gerginliğin bir benzerinin daha önce yaşanmadığını vurguladı.

"MİÇOTAKİS'TEN BEKLENTİM, TÜRKİYE İLE DİYALOG KANALLARINI AÇIK TUTMASI"

Söylemlerdeki gerginliğin sahaya da taşınmaması için önlem alınabileceğini savunan Çipras, her Yunan vatandaşı gibi kendisinin de Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten beklentisinin, ülkenin egemenlik haklarını korurken, Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutması olduğunu ifade etti.

"ENDİŞELENDİRİYOR"

Çipras, iletişim eksikliği nedeniyle kazara bir gerginliğin, istenmeyen bir vukuata dönüşebileceğini savunarak, "Şu an iletişim kanallarının bulunmaması, beni gergin söylemlerden daha çok endişelendiriyor." diye konuştu.

MİÇOTAKİS'İN GÖÇMEN POLİTİKASINI DA ELEŞTİRDİ

Çipras, Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümeti, göçmen politikalarına ilişkin olarak da eleştirdi. Meriç'e çelik duvar örülmesinin, sorunun temeline çözüm getiremeyeceğini ifade eden Çipras, göçmen sorununun Türkiye ile Yunanistan arasında değil, Türkiye ile Avrupa arasında bir sorun olduğunu öne sürdü. Çipras, göçmen sorununun ancak Avrupa Birliğinin, yasal göç stratejisi gibi genel bir strateji belirlemesi ile çözülebileceğini ileri sürdü. Yunanistan'daki tarım, turizm gibi bazı iş kollarında istihdam eksikliği olduğuna ve bazı iş kollarında Yunan vatandaşlarının çalışmaya çok istekli olmadığına dikkat çeken Çipras, göçmenlerin Yunanistan devletinin belirleyeceği kurallar çerçevesinde topluma entegre olmasının da ülkedeki göçmen sorunu için bir çözüm olabileceğini söyledi.