Yunanistan\'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz açıklama gelmedi.
Mora Yarımadası'nın batısında yerel saatle 09.12'de kaydedilen deprem, Atina Jeodinamik Enstitüsü tarafından 5.8 olarak bildirildi. Sarsıntının ardından 2.9 ve 2.1 büyüklüğünde artçı depremler yaşandı.
Yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili herhangi bir can kaybı ve hasar bildirimi yapılmadı.
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Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Programları kapsamında Horasan'da bulunan Mustafa Gül Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrencilerle bir araya geldi. Müftü Can, öğrencilerle sohbet ederek öneri ve isteklerini dinledi. Ayrıca, Horasan'da bulunan diğer Kur'an kurslarını da ziyaret eden Müftü Rüstem Can, teravih sohbeti yaparak gençlere çikolata ikram etti.
Suriye'de Esed rejiminin saldırıları sonucu 3 çocuğunu ve eşini kaybeden Nesrin Abdülkafi, ramazan ayını buruk bir şekilde geçirdiğini anlattı. Abdülkafi, yaşadığı zorluklar nedeniyle çocukları için yardım istedi.
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