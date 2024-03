Yunanistan\'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Horasan'da Hafızlık Yapan Öğrencilerle Buluştu

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Programları kapsamında Horasan'da bulunan Mustafa Gül Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrencilerle bir araya geldi. Müftü Can, öğrencilerle sohbet ederek öneri ve isteklerini dinledi. Ayrıca, Horasan'da bulunan diğer Kur'an kurslarını da ziyaret eden Müftü Rüstem Can, teravih sohbeti yaparak gençlere çikolata ikram etti.