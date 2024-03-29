Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Dünya

Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

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Yunanistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 2.9 ve 2.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

29.03.2024 10:19  Güncelleme: 11:01
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Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz açıklama gelmedi.

ARTÇI SARSINTILAR KAYDEDİLDİ

Mora Yarımadası'nın batısında yerel saatle 09.12'de kaydedilen deprem, Atina Jeodinamik Enstitüsü tarafından 5.8 olarak bildirildi. Sarsıntının ardından 2.9 ve 2.1 büyüklüğünde artçı depremler yaşandı.

CAN KAYBI VE HASAR BİLDİRİLMEDİ

Yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili herhangi bir can kaybı ve hasar bildirimi yapılmadı.

Yunanistan\'da 5.7 büyüklüğünde deprem

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