Ankara-Washington-Atina hattında yaşanan gerilim Güney Kıbrıs'ı korkuttu: Savaş çıkabilir, korkuyoruz - Son Dakika
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Ankara-Washington-Atina hattında yaşanan gerilim Güney Kıbrıs'ı korkuttu: Savaş çıkabilir, korkuyoruz

27.09.2022 09:43

Yunanistan'ın hukuka aykırı şekilde Midilli ve Sisam adalarına ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçları sevk etmesi Ankara-Washington-Atina hattında gerilim yarattı. Türkiye, Yunanistan ve ABD'ye nota verirken, Güney Kıbrıs'tan bölgede bir çatışmanın başlayabileceği yönünde dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Kasulidis, "Çatışmanın bizi doğrudan etkilemesinden korkuyoruz çünkü bu hikayenin tamamında en zayıf halka olarak kullanılırız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye, Yunanistan ve ABD'ye nota vermişti. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price ise, konuyla ilgili olarak " Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil" açıklamasında bulundu.

GÜNEY KIBRIS'TA BÜYÜK ENDİŞE

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde hızla artan gerilim Ankara- Washington hattında da krize yol açarken, Güney Kıbrıs bölgede bir çatışmanın patlak vermesinden büyük endişe duyduğunu açıkladı.

"EN ZAYIF HALKA OLARAK KULLANILIRIZ"

Gerilim artarken Güney Kıbrıs'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı İoannis Kasulidis, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan arasındaki bir savaşın içine çekilmesinden endişe duyduklarını açıkladı. Bloomberg TV ile röportajında Kasulidis, " Ege Denizi'ndeki bir çatışmanın bizi doğrudan etkilemesinden korkuyoruz çünkü bu hikayenin tamamında en zayıf halka olarak kullanılırız" dedi.

Yunanistan'ın adalara zırhlı araç sevkiyatı gerilimi arttırmıştı! Türkiye'nin nota vermesinden sonra ABD'den yanıt geldi
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Yunanistan'ın adalara zırhlı araç sevkiyatı gerilimi arttırmıştı! Türkiye'nin nota vermesinden sonra ABD'den yanıt geldi Yunanistan'ın adalara zırhlı araç sevkiyatı gerilimi arttırmıştı! Türkiye'nin nota vermesinden sonra ABD'den yanıt geldi Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara-Washington-Atina hattında yaşanan gerilim Güney Kıbrıs'ı korkuttu: Savaş çıkabilir, korkuyoruz - Son Dakika
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