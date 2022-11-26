ABD'den Ege'de gerilimi artıracak hamle! Yunanistan'a İHA konuşlandırıldı

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Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim devam ederken defalarca tarafsız olduğunu belirten ABD'den çok tartışılacak bir hamle geldi. ABD son hamlesi ile iki ülke arasında yeni gerilimlerin kapısını aralayacak.

8 İHA YUNANİSTAN'A GELDİ

Yunan medyasında çıkan haberlere göre Pentagon, MQ-9 İnsansız Hava Araçlar (İHA) daha önce çekildiği Larissa üssüne yeniden konuşlandırıldı. ABD Hava Kuvvetlerine bağlı 8 MQ-9 Reaper İHA'lar, ilgili ekipman ve personel ile 12 Kasım'da Larissa Hava Üssüne geldi.

1 YILLIĞINA KONUŞLANDIRILDI

İHA'lar, bir yıllığına ve ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) ile Yunanistan ordusu arasında 1 Kasım'da imzalanan bir anlaşma çerçevesinde yapıldı.

YUNANİSTAN: CAYDIRICILIĞA KATKI SAĞLAYACAK

Yunanistan ordusu, bu konuşlanmanın müttefik kuvvetlerle iş birliğini geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu ve "NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve caydırıcılığına katkı sağlayacağını" iddia etti.

ABD DEDEAĞAÇ'A YIĞINAK YAPIYOR

Bunun yanında ABD Dedeağaç üzerinden Yunanistan'a büyük bir askeri yığınak yapıyor. ABD'nin Dedeğaç'a taşıdığı askeri malzemenin geçen yıl 14 kat artarak 3 bin 100 parçaya ulaştığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da "Bu yığınak kime karşı?" sorusunu Amerika'ya yöneltmişti.