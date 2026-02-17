Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti

Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
17.02.2026 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan şimdi de işkembe çorbamıza göz dikti. Atina, Türkiye'nin en sevilen çorbaları arasında yer alan işkembeyi UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tescil ettirmek üzere harekete geçti.

Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır süregelen mutfak kültürü rekabetine bir yenisi daha eklendi. Baklava ve dönerin ardından şimdi de Atina yönetiminin, işkembe çorbasını UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil etmek için hazırlıklara başladığı öne sürüldü.

YUNANİSTAN, ŞİMDİ DE İŞKEMBE ÇORBASINA GÖZ DİKTİ

Yunan makamlarının, bu lezzeti kendi geleneksel mutfaklarının bir parçası olarak tescil ettirmek istemesi, her iki ülkenin gastronomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Türkiye'de özellikle gece kültürünün vazgeçilmezi olan ve şifa niyetine tüketilen işkembe çorbası için uzmanlar, bu lezzetin ortak bir coğrafi miras olduğunu vurguluyor.

Ancak Türk mutfak temsilcileri, hazırlanış biçimi ve servis ritüelleriyle işkembe çorbasının Türkiye'deki yerinin çok daha köklü olduğuna dikkat çekiyor. UNESCO sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, her iki kıyıda da "en iyi işkembe" tartışmaları yeniden alevlendi.

Şafak Sezer, Gastronomi, Yunanistan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • BirNeFesSiir null BirNeFesSiir null:
    habere başlığı başka içi başka işinizi yspın … 2 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    ISKEMBE YE SAHIP CIKSINLAR NE OLACAK 0 0 Yanıtla
  • C S C S:
    tigimizede sahip olsunlar 0 0 Yanıtla
  • C S C S:
    mipimizede sahip olsunlar 0 0 Yanıtla
  • C S C S:
    pipimizede sahip ciksinlar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 00:31:42. #7.11#
SON DAKİKA: Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.