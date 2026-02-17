Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti

Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır süregelen mutfak kültürü rekabetine bir yenisi daha eklendi. Baklava ve dönerin ardından şimdi de Atina yönetiminin, işkembe çorbasını UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil etmek için hazırlıklara başladığı öne sürüldü.

YUNANİSTAN, ŞİMDİ DE İŞKEMBE ÇORBASINA GÖZ DİKTİ

Yunan makamlarının, bu lezzeti kendi geleneksel mutfaklarının bir parçası olarak tescil ettirmek istemesi, her iki ülkenin gastronomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Türkiye'de özellikle gece kültürünün vazgeçilmezi olan ve şifa niyetine tüketilen işkembe çorbası için uzmanlar, bu lezzetin ortak bir coğrafi miras olduğunu vurguluyor.

Ancak Türk mutfak temsilcileri, hazırlanış biçimi ve servis ritüelleriyle işkembe çorbasının Türkiye'deki yerinin çok daha köklü olduğuna dikkat çekiyor. UNESCO sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, her iki kıyıda da "en iyi işkembe" tartışmaları yeniden alevlendi.