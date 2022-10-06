Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik - Son Dakika
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Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik

06.10.2022 20:00

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye ile yaşanan krizle ilgili skandal açıklamalar yaptı. Türkiye'ye karşı ciddi bir adım attıklarını ileri süren Panagiotopoulos, "Türkler sabah Yunanistan'ı tehdit ediyor ve akşam da ağlıyorlar. Çünkü tehditlerine karşı bir ordu gönderdik" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle Ege hattı ısınmaya devam ediyor. Türkiye, bölgedeki haklı mücadelesinden taviz vermeyeceğini açıkladıkça Yunanistan, gerginliğin boyutunu artırmayı sürdürüyor.

YUNAN BASINI, ABD'LİLERLE TOPLANTININ İÇERİĞİNİ YAZDI

Yunanistan'da yayınlanan Atina merkezli günlük gazete To Vima'da çarpıcı bir haber yer aldı. Haberde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un önceki günlerde ABD'li heyetle yaptıkları toplantıdaki sözleri yer aldı.

Yunan bakandan Türkiye hakkında skandal sözler: Sabah tehdit edip, akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDECEĞİZ"

Gazeteye göre, Yunanistan Savunma Bakanı Amerikalı Senatörlere "M1117 zırhlı araçlarla Türkiye'yi tehdit edeceğiz" dedi ve odada bulunanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

"TÜRKLERE KARŞI BİR ORDU GÖNDERDİK"

To Vima ayrıca, Yunan bakanın İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Arnavutluk ve Karadağlı mevkidaşlarıyla buluşmasındaki skandal ifadesini de yazdı. Gazete, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un "Türkler sabah Yunanistan'ı tehdit ediyor ve akşam da ağlıyorlar. Çünkü tehditlerine karşı bir ordu gönderdik" gibi skandal bir cümle kurduğunu yazdı.

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Yunanistan, Türkiye, Ege, Dünya, Güncel, Son Dakika

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