Zaporijya Nükleer Santrali Vuruldu

IAEA, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin destek tesislerinin vurulduğunu bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin IAEA ekibine tesisin saat 09.00'dan itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisini ilettiği, IAEA ekibinin ise aynı saatlerde bölgedeki askeri hareketliliği duyduğu kaydedildi. Açıklamada, söz konusu nükleer santralden yaklaşık 1200 metre uzaklıktaki bir tesisten de dumanların yükseldiğinin görüldüğü belirtildi.