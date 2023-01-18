Zelenski: Acı tarif edilemez - Son Dakika
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Zelenski: Acı tarif edilemez

18.01.2023 13:39
Zelenski: Acı tarif edilemez

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brovary'de bugün yaşanan ve İçişleri Bakanı Monastyrskyi dahil 18 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brovary'de bugün yaşanan ve İçişleri Bakanı Monastyrskyi dahil 18 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Zelenski, "Bu dakika itibariyle 3 çocuk hayatını kaybetti. Acı tarif edilemez. Helikopter anaokullarından birinin arazisine düştü" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski taziye mesajında "Şu anda trajedinin kurbanlarının kesin sayısı belirleniyor. Bunlar arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Yuri Lubkovych, yardımcıları ve helikopter ekibi yer alıyor. 10'u çocuk 25 kişi yaralandı. Bu dakika itibariyle 3 çocuk hayatını kaybetti. Acı tarif edilemez. Helikopter anaokullarından birinin arazisine düştü. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, Ukrayna Ulusal Polisi ve diğer yetkili kurumlarla işbirliği içinde olayın tüm koşullarını öğrenmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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