Zelenski, Almanya ve Norveç dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski, Almanya ve Norveç dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı

10.07.2022 12:06
Zelenski, Almanya ve Norveç dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün başkanlık kararıyla Almanya, Norveç ve Hindistan dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün başkanlık kararıyla Almanya, Norveç ve Hindistan dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden dün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Almanya, Macaristan, Norveç, Hindistan, Maldivler, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş ve Çek Cumhuriyeti 'Büyükelçilerinin' görevden alındığı duyuruldu. Görevden almalar, Devlet Başkanı Zelenski'nin kararıyla yapıldığı belirtildi.


YORUMLAR
500
Almanya Başbakanı: 'Stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılık büyük risk' Almanya Başbakanı: 'Stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılık büyük risk' Almanya'da sanayi üretimi mayısta beklentilerin altında kaldı Almanya'da sanayi üretimi mayısta beklentilerin altında kaldı
Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Almanya, Ukrayna, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski, Almanya ve Norveç dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 12:12:32. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenski, Almanya ve Norveç dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement