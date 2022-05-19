Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi - Son Dakika
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Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi

19.05.2022 16:42
Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi

Ukrayna'da Mayıs ayının üçüncü perşembesi kutlanan Vışıvanka Günü sebebiyle, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bambaşka bir giysiyle halkın karşısına çıktı. Saldırıların başladığı 24 Şubat'tan itibaren giydiği askeri haki renkteki tişörtünü çıkartarak Ukrayna nakışlı, işlemeli gömlek giyen Ukrayna lideri, bu görüntüsünü de paylaştı.

Ukrayna'da Sovyet Birliği zamanında giyilmesi yasaklanan ve bağımsızlık sonrasında serbest hale gelen işlemeli geleneksel kıyafeti 'Vışıvanka' Günü kutlanıyor.

"ÖZGÜRLÜĞÜN VE GÜCÜN SEBEBİDİR"

Ukrayna'da savaşın gölgesinde kutlanan Vışıvanka Günü sebebiyle kutlama mesajı paylaşan Ukrayna Dışişleri "Mutlu Vışıvanka Günü! İşlemeli gömlek, Vışıvanka, Ukrayna'nın sembolüdür. Bugün tüm dünya için cesaretin, özgürlüğün, inancın ve gücün simgesidir" dedi.

ZELENSKİ SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA İLK KEZ KAMUFLAJINI ÇIKARDI

24 Şubat tarihinde başlayan saldırılardan itibaren asker tshirt'ü giyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bugün Vışıvanka gömleğini giyerek halkın "Vışıvanka Günü"nü kutladı. Ukrayna'nın kültürünü yansıtan nakışlar, evde dokunmuş kumaşlara değişik ve renkli desenler işlenerek yapılır.

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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Bağımsızlık, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi - Son Dakika


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