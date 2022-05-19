Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi

Ukrayna'da Sovyet Birliği zamanında giyilmesi yasaklanan ve bağımsızlık sonrasında serbest hale gelen işlemeli geleneksel kıyafeti 'Vışıvanka' Günü kutlanıyor.

"ÖZGÜRLÜĞÜN VE GÜCÜN SEBEBİDİR"

Ukrayna'da savaşın gölgesinde kutlanan Vışıvanka Günü sebebiyle kutlama mesajı paylaşan Ukrayna Dışişleri "Mutlu Vışıvanka Günü! İşlemeli gömlek, Vışıvanka, Ukrayna'nın sembolüdür. Bugün tüm dünya için cesaretin, özgürlüğün, inancın ve gücün simgesidir" dedi.

ZELENSKİ SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA İLK KEZ KAMUFLAJINI ÇIKARDI

24 Şubat tarihinde başlayan saldırılardan itibaren asker tshirt'ü giyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bugün Vışıvanka gömleğini giyerek halkın "Vışıvanka Günü"nü kutladı. Ukrayna'nın kültürünü yansıtan nakışlar, evde dokunmuş kumaşlara değişik ve renkli desenler işlenerek yapılır.