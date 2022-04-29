Zelenski'den yeni destek paketi için Biden'a teşekkür - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, ABD'nin Ukrayna için 33 milyar dolarlık yeni bir destek paketi hazırladığını belirterek, "Bu ABD tarafından atılan çok önemli bir adım. Bunun için Amerikan halkına ve şahsen Başkan Biden'a minnettarım. Kongrenin, devletimize yapılacak bu yardım talebini hızla destekleyeceğini umuyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski günlük ulusa sesleniş konuşmasında, ABD'nin Ukrayna için 33 milyar dolarlık yeni bir destek paketi hazırladığını belirterek, bunun 20 milyar dolardan fazlasının savunma için, 8 milyar dolardan fazlasının ekonomik destek için ve 3 milyarın da insani yardım için tahsis edilebileceğini açıkladı. Zelenski, "Bu ABD tarafından atılan çok önemli bir adım. Bunun için Amerikan halkına ve şahsen Başkan (Joe) Biden'a minnettarım. Kongrenin, devletimize yapılacak bu yardım talebini hızla destekleyeceğini umuyorum. Başkan Biden bugün haklı olarak bunun ucuz bir adım olmadığını söyledi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya ve demokrasiye karşı saldırganlığının olumsuz sonuçları tüm dünya için o kadar büyük ki bunlara kıyasla ABD'nin bu desteği gerekli" şeklinde konuştu.

BULGARİSTAN BAŞBAKANI PETKOV VE BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün Kiev'de olduğunu söyleyen Zelenski, Petkov ile savunma, enerji ve ulaşım konularının görüşüldüğünü ifade etti. Guterres'in Kiev bölgesinde Borodyanka'yı ziyaret etmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Zelenski, "Rus işgalcilerin orada ne yaptığını kendi gözleriyle gördü. Yüzlerce Ukrayna şehri ve yüzlerce topluluk, Borodyanka ve Bucha ile aynı şeyi yaşadı. Ukrayna'daki Rus ordusu bilinçli olarak ve hiç şüphesiz, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel düzenin dayandığı her şeyi ayaklar altına aldı" dedi.

"GÖRÜŞMELERDEN HEMEN SONRA RUS FÜZELERİ KİEV'İ VURDU"

Genel Sekreter Guterres ile yapılan görüşmelerdeki ana konunun Rus saldırganlığının nasıl durdurulacağı olduğunu ifaden eden Zelenski, görüşmelerde Mariupol'daki durumun da yer aldığını açıkladı. Zelenski, BM'nin yardımıyla bir tahliye organize etmenin mümkün olduğuna inandığını, Ukrayna'nın bu adımlara hazır olduğunu ancak Rus tarafının da bu konuyu ele alması ve gerçekten dediğini yapması gerektiğini belirtti. Görüşmelerinden hemen sonra Rus füzelerinin Kiev'i vurduğunu söyleyen Zelenski, "Bu, Rusya'nın küresel kurumlara karşı gerçek tutumu ve BM'yi ve örgütün temsil ettiği her şeyi küçük düşürme çabaları hakkında çok şey söylüyor" diye konuştu.

"RUS ORDUSUNUN HALKIMIZA KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Rus ordusunun işlediği suçlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Zelenski, "Rus ordusunun halkımıza karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma sürüyor. Ukrayna'nın tutumu kesinlikle açık, her Rus suçlu adalete teslim edilmeli ve yargılanmalı. Kim olurlarsa olsunlar, nereye saklanırlarsa saklansınlar, hepsini bulacağız ve onları (yaptıklarının) sonuçlarından sorumlu tutacağız" dedi.