Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı

01.04.2022 09:02
Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, hain oldukları gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktüğünü açıkladı. Bununla kalmayan Zelenski, generallerin isimlerini de açıklayarak, "Onlar artık buraya ait değiller. Şimdi tüm hainlerle uğraşacak zamanım yok, ancak yavaş yavaş hepsi cezalandırılacak." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün yaptığı açıklamada, ülkesinin en üst düzey güvenlik yetkililerinden ikisinin "hain" oldukları gerekçesiyle generallik rütbelerinden ihraç edildiğini duyurdu.

Ukrayna'da, Rusya için çalışan askerler ve istihbarat görevlilerinin bulunduğunu ima eden Zelenskiy, "Her zaman olduğu gibi hiç düşünmeden kahramanlarımızın ödüllendirildiği bir kararnameyi imzaladım. Ukrayna Savunma Bakanlığındaki 136. askere teşekkür ederim." diye konuştu.

GENERALLERİN İSİMLERİNİ VERDİ

Zelenski, "Bugün zor bir karar daha alındı. Anti-kahramanlar hakkında başka bir karar verildi. Şimdi tüm hainlerle uğraşacak zamanım yok, ancak yavaş yavaş hepsi cezalandırılacak. Bu nedenle Ukrayna Güvenlik Servisi İç Güvenlik Ana Dairesi eski başkanı Andriy Olehovych Naumov ve Herson Bölgesi'ndeki SBU'nun eski başkanı Serhiy Oleksandrovych Kryvoruchko artık general değil." dedi.

"BURAYA AİT DEĞİLLER"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Disiplin Tüzüğü'nün 48. maddesine göre, vatanlarının nerede olduğuna karar veremeyen kıdemlilerin ve subaylar rütbelerinden mahrum bırakılacağını ifade eden Zelenski, "Rastgele generaller buraya ait değil!" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Mikolayiv'de Rus füzelerinin hedefi olan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı Mikolayiv'de Rus füzelerinin hedefi olan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
08:58 Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum
08:53 İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
08:31 KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek
08:24 Provokasyon: Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek
08:09 İnternet zammı iki ay ertelendi: Haziran'da yürürlüğe girecek!
08:03 Camdaki Kız'ın son bölümünde ne oldu? Feride, Nalan ve Hayri'yi yakaladı
07:55 Nisan ayı toz taşınımıyla geldi: İşte 1 Nisan 2022'de yurtta ve bazı kentlerimizdeki hava durumu!
07:50 Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever'in tekne romantizmi görüntülendi
07:49 Savaşta 37. gün: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 09:07:24. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement