Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı - Son Dakika
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Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı

01.03.2022 09:57

Ukrayna Donanması, Rusya'nın operasyonunun ilk gününde Yılan Adası'ndaki savaş gemisine kafa tutan 13 askerin hayatta olduğunu açıkladı. Askerlerin teslim olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 5. gününde devam ederken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'nda Rus birliklerinin Ukrayna askerlerine saldırısı sonucu 13 Ukrayna askerinin esir alındığı bildirildi.

"ADAYA YAPILAN SALDIRIYI 2 KEZ PÜSKÜRTTÜLER"

Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kardeşlerimizin sağ olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adaya yapılan saldırıyı iki kere püskürttüler ancak cephane yetersizliğinden dolayı savunmaya devam edemediler" denildi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rus birliklerinin saldırısında adanın alt yapısının tamamen yok edildiğini de bildirdi. Ukrayna Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ise, "13 Ukrayna askerinin de sağ olduklarına dair bilgi aldık" ifadelerine yer verildi.

Yılan Adası'nı savunurken öldüğü düşünülen 13 Ukrayna askerinin yaşadığı ortaya çıktı

BAŞKAN ZELENSKİY 13 ASKERİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Yılan Adası'nda yaşanan Rus bombardımanında 13 Ukrayna askerinin hepsinin öldürüldüğünü açıklayarak, "Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" demişti.

"RUS GEMİSİ DEFOL GİT"

Sosyal medyada paylaşılan bir telsiz konuşması ise dünya gündemine oturmuştu. Söz konusu konuşmada Rus subayı adadaki Ukraynalı askerlere, "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" demiş, Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen Rus subaya "Rus savaş gemisi, defol git" yanıtını vermişti.

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Son Dakika Dünya Zelenski 'kahramanca öldüler' demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı - Son Dakika
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