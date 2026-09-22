Zelenski New York\'ta ABD\'li senatörlerle yaptırım ve Patriot ihtiyacını görüştü

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki temaslarına ABD'li senatörlerle görüşerek başladı. Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması konusunda ABD'li senatörlerle yakın çalışacaklarını belirten Zelenski, Ukrayna'nın balistik füze önleyicilerine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Amerikan yapımı Patriot sistemlerinin şu aşamada yeri doldurulamaz" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler'in (BM) 81'inci Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki temaslarına başladığını ve ABD senatörleriyle bir toplantı yaptığını bildirdi. Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"New York ziyaretime ABD senatörleriyle bir toplantı yaparak başladım. Onlara Ukrayna'ya yönelik güçlü iki partili destekleri ve Lindsey Graham'ın yaptırım yasasını onaylamaları için teşekkür ettim. Bu kesinlikle doğru bir adım ve tam olarak uygulandığında, barış ve garanti edilmiş güvenlik kesinlikle daha yakın olacaktır.

Takımlarımızın yaptırımlar konusunda yakın bir şekilde çalışacağı konusunda anlaştık. Senatörleri, ABD Başkanı ile görüşeceğimiz gerilimi azaltma teklifleri hakkında bilgilendirdim. Ayrıca, balistik füze engelleyicilere olan ihtiyacımızı ve yaklaşan kış öncesinde karşılaştığımız zorlukları dile getirdik. Hayatları korumak için Amerika ile birlikte yapabileceğimiz şeyler var. Amerikan yapımı Patriot Sistemleri bu noktada değiştirilemez ve Ukrayna'nın sahip olduğu anti-balistik koruma ne kadar fazlaysa, Rusya'nın saldırılarını sürdürmesi ve savaşı uzatması o kadar az cesaretlendirilecektir. Teşekkürler!"