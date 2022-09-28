Zelenski: Referandumlar başka bir Kırım senaryosu - Son Dakika
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Zelenski: Referandumlar başka bir Kırım senaryosu

28.09.2022 11:10
Zelenski: Referandumlar başka bir Kırım senaryosu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde düzenlediği referandumların başka bir 'Kırım senaryosu' olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde düzenlediği referandumların başka bir 'Kırım senaryosu' olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün gece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne videokonferans yoluyla hitap etti. Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerde bulunduğunu belirten Zelenski, işgal bölgelerinde yapılan referandumlara da değindi.Zelenski, söz konusu referandumların başka bir 'Kırım senaryosu' olduğunu ifade ederek, "Rusya'nın bu düzmece referandumları normal kabul etmesi, başka bir Kırım senaryosunun uygulanması ve Ukrayna topraklarını ilhak etmeye yönelik başka bir girişimidir. Bu Rusya Devlet Başkanı ile konuşulacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelecektir. İlhak, onu tüm insanlıkla karşı karşıya getiren bir harekettir. Artık dünyadaki her ülkeden net bir tepkiye ihtiyaç var" dedi.


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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Kırım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: Referandumlar başka bir Kırım senaryosu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenski: Referandumlar başka bir Kırım senaryosu - Son Dakika
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