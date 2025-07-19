Zelenskiy: Rus tarafına üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılması teklif edildi - Son Dakika
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Dünya

Zelenskiy: Rus tarafına üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılması teklif edildi

Zelenskiy: Rus tarafına üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılması teklif edildi
19.07.2025 21:09
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif ettiklerini belirterek, "Müzakere dinamikleri artırılmalıdır. Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalıdır. Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalıdır" diye konuştu. Zelenski, barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiği yönündeki görüşünü de yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif etti.

"İSTANBUL'DAKİ SON TOPLANTIDA VARILAN ANLAŞMALARI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafıyla esir takası konularında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, " İstanbul'daki son toplantıda varılan anlaşmaları yerine getirmeye devam ediyoruz. Ekip şu anda başka bir takas üzerinde çalışıyor." dedi.

Zelenski, Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif etti

RUSYA'YA MÜZAKERE TEKLİFİ

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerinin gelecek hafta yapılması teklifini götürdüğünü belirten Zelenski, "Müzakere dinamikleri artırılmalıdır. Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalıdır. Ve Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalıdır." diye konuştu.

"UKRAYNA LİDERLER DÜZEYİNDE TOPLANTIYA HAZIR"

Zelenski, barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiği yönündeki görüşünü de yineleyerek, "Ukrayna böyle bir toplantıya hazır" ifadesini kullandı.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA İSTANBUL'DA BARIŞ ARAYIŞI

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta barış umudu, 2025 yılının mayıs ve haziran aylarında İstanbul'da düzenlenen iki turluk barış müzakereleriyle yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen temaslarda, taraflar sınırlı konularda uzlaşmaya varırken, kalıcı ateşkes için ise hala uzun bir yol olduğu görüldü.

Müzakerelerin ilk turu, 16 Mayıs 2025'te Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı. Görüşmeden esir takası ve kaçırılan Ukraynalı çocukların geri iadesi ile insani koridorların açılması kararı çıktı. Büyük çaplı bir ateşkes ya da barış planı üzerinde uzlaşılamazken, taraflar teknik düzeyde çalışmak üzere yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Zelenski, Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif etti

Müzakerelerdeki ikinci tur ise 2 Haziran'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren toplantıda 25 yaş altı askerler ve ağır hasta esirlerin değişimi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Ayrıca, ölen askerlerin cenazelerinin iadesi için mekanizmaların kurulması kararlaştırıldı.

Öte yandan, her iki taraf da kendi önerilerini içeren belge taslaklarını birbirine iletti. Rusya, Kiev'e "memorandum" önerisi sunarken, Ukrayna 30 günlük ateşkesi de içeren bir yol haritası teklif etti.

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: Rus tarafına üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılması teklif edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cengiz Başal:
    iktigiminnn komenyenii kendini bitittirecekkk. 0 0 Yanıtla
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