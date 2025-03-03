Zelenskiy: Barış Anlaşması Hala Uzak

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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın "hala çok çok uzakta" olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, bu açıklamaya tepki gösterdi.

Zelenskiy, Washington'un son üç yıldır süren savaşa verdiği desteğe atıfta bulunarak, "(ABD ile) ilişkimizin devam edeceğini düşünüyorum, çünkü bu ara sıra olan bir ilişkiden daha fazlası" dedi.

Londra'dan ayrılmadan önce Ukrayna'da verdiği brifingde "Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri ile yardım akışını sürdürecek kadar güçlü bir ortaklığı olduğuna inanıyorum" dedi. Zelenskiy, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın "hala çok çok uzakta" olduğunu söyledi.

Trump'tan yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Associated Press (AP) haber ajansında yer alan ve Zelenskiy'nin "Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi yakın değil" yönündeki sözlerini alıntılayarak, "Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklama." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ukrayna'ya destek verdiği sürece Zelenskiy'nin savaşı sürdürme niyetinde olduğunu savunan Trump, Zelenskiy'nin "barışa hazır olmadığını" düşündüğünü vurguladı. Trump, "ABD buna daha fazla tahammül etmeyecektir. Muhtemelen Rusya'ya karşı güç gösterisi için yapılmış pek de iyi bir açıklama değil." değerlendirmesini yaptı.