Zelenskiy'den ABD'ye Mektup: Füze Saldırılarına Karşı Destek İstedi

28.05.2026 09:12
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rus füze saldırılarını önlemek için ABD'den destek talep etti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus füze saldırılarını önlemek konusunda destek almak için ABD tarafına mektup ilettiğini belirterek, "Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamada bulundu. Ukrayna ordusu ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya geldiğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıların sürdürülmesi konusunu ele aldıklarını söyledi. Zelenskiy, "Uzun menzilli saldırılarımız, Rusya'nın savaş kayıplarıyla bedelini ödemek zorunda kalacağını hissetmesi için gerekli olan şeydir" ifadelerini kullandı.

'MEVCUT DURUM HAREKETE GEÇMEMİZİ GEREKTİRİYOR'

Rusya'nın füze saldırılarını önlemek konusunda destek almak için ABD Başkanı Donald Trump ve Kongresi adına bir mektup hazırladığını aktaran Zelenskiy, "Bu mektup, dün Washington'daki ilgili kurumlara iletildi. Başka bir devletin liderinin, ABD Başkanı ve Kongresi'ne bu şekilde, aynı anda bir mektup aracılığıyla hitap etmesi nadir görülen bir durumdur. Ancak mevcut durum, harekete geçmemizi gerektiriyor. Amerika'nın Ukrayna'yı duyması önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ABD'nin şu an İran meselesiyle ilgilendiğini vurgulayarak, "Avrupa'da tam kapsamlı şekilde devam eden çok kanlı bir savaşı da durdurmalıyız. Balistik füzelere karşı daha fazla koruma sağlarsak, diplomasiyi o kadar çabuk faydalı hale getirebiliriz. Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil" dedi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 09:31:38.
