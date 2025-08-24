Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür: Barış için gösterdiğiniz çabalardan minnettarız - Son Dakika
Dünya

Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür: Barış için gösterdiğiniz çabalardan minnettarız

Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür: Barış için gösterdiğiniz çabalardan minnettarız
24.08.2025 18:27
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nü tebrik ettiği mektup için teşekkür etti. Zelenskiy, Erdoğan'ın bilge ve samimi sözleri için minnettar olduklarını ifade etti. Zelenski ayrıca "Barışın sağlanması için gösterdiğiniz kişisel çabalardan minnettarız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nü tebrik ettiği mektubu için teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği bilge ve samimi sözleri için derinden minnettarım. Barışın sağlanması için gösterdiğiniz kişisel çabalardan minnettarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bir mektup göndererek, Ukraynalı liderin ve Ukrayna halkının milli bayramını tebrik etti.

ZELENSKİ'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Zelenskiy, sosyal medya hesabından mektubu paylaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Ukraynalı lider açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nün arifesinde sarf ettiği bilge ve samimi sözleri için derinden minnettarım. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın ülkelerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel istikrar için son derece önemli olduğu fikrinize katılıyorum. (Rusya-Ukrayna Savaşı'nda) Barışın sağlanması için gösterdiğiniz kişisel çabalardan minnettarız ve diğer tüm alanlarda işbirliğimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MEKTUBUNDA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı lidere gönderdiği mektupta, "Sayın (Ukrayna) Devlet Başkanı, sevgili dostum, ulusum ve şahsım adına, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü münasebetiyle ekselanslarına ve dost Ukrayna halkına en içten tebriklerimi sunarım. Ülkelerimizin ve halklarımızın refahına katkıda bulunan kapsamlı işbirliğimiz, her geçen yıl daha da güçlenerek çok boyutlu ve çok katmanlı bir nitelik kazanmaktadır.

Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının hem bölgesel hem de küresel düzeyde güven ve istikrar için son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle mutluluk ve sağlığınız ile dost Ukrayna halkının barış, refah ve esenliği için en iyi dileklerimi yineliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

