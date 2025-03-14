Zelenskiy: Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Zelenskiy: Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz

Zelenskiy: Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğini belirterek, "Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz." ifadesini kullandı.

14.03.2025 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğini belirterek, "Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik ABD'nin 30 günlük ateşkes teklifi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki toplantıda ABD'nin sunduğu "30 günlük acil ateşkes" teklifini Ukrayna olarak kabul ettiklerini hatırlatan Zelenskiy, bunun savaşı bitirmek için önemli bir aşama olabileceğini ifade etti.

Putin'in, söz konusu teklife ilişkin dün yaptığı açıklamalara değinen Zelenskiy, Putin'in bazı şartlar ortaya koyduğunu belirterek, "Ateşkes istemiyor. Savaşa ihtiyacı var. Bu her zaman belliydi, şimdi de belli." ifadesini kullandı.

ABD'nin Rusya üzerinde baskı kurması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Putin kendisi savaşı bitirmeyecek ama Amerika'nın gücü onu bunu yapmaya zorlayacak kadardır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya lideri Putin'in, savaşı bitirme yönündeki diplomasinin "başarısızlığa uğraması için elinden geleni" yapmaya çalıştığını savunan Zelenskiy, "Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz." dedi.

Zelenskiy, Putin'in daha önce de Minsk görüşmelerindeki müzakere sürecini bilerek uzatmaya çalıştığını belirterek, "Putin'in öne sürdüğü her şart, her türlü diplomasiyi engelleme çabasından ibarettir. Rusya böyle çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ateşkesin sağlanması için ABD tarafıyla etkili ve hızlı bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Biz savaş oyunları oynamak istemiyoruz. Savaşın her günü insanlarımızın can kaybıdır ve bu bizim sahip olduğumuz en değerli şeydir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy: Rusya, savaşı sona erdirmek istemiyor Zelenskiy: Rusya, savaşı sona erdirmek istemiyor
Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı
Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı
Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor
Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’ye TMSF kayyum olarak atandı Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı
Anlaşma sağlandı Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Konya’daki depremlere ilişkin Naci Görür’den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir
DEAŞ’ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü DEAŞ'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü
Macaristan vetoyu kaldırdı, AB’nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı
Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı
Elazığ’da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı Elazığ'da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı
Lucas Torreira’nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı Lucas Torreira'nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı
İstanbul’da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı
Muğla’da santral gerginliği Belediye Başkanı Ahmet Aras’a baret fırlattılar Muğla'da santral gerginliği! Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baret fırlattılar

21:49 Suriye’de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum
21:12 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork’un şirketinden açıklama Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork'un şirketinden açıklama
20:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak
19:51 Putin’den Trump’a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak
09:07 Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete’de yayımlandı Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı
09:04 Fenerbahçe’nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini... Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...
08:56 Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor
08:50 Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti
08:50 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı
08:30 Koyuna eziyet kamerada Ekipler hemen harekete geçti Koyuna eziyet kamerada! Ekipler hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 22:52:04. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.