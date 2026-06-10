Zelenskiy: Rusya 3 günde 530 İHA ile saldırdı - Son Dakika
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Zelenskiy: Rusya 3 günde 530 İHA ile saldırdı

Zelenskiy: Rusya 3 günde 530 İHA ile saldırdı
10.06.2026 17:31
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Ukrayna'nın 11 bölgesi saldırıya uğradı; Zelenskiy uluslararası destek çağrısında bulundu.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hafta başından bu yana ülkenin 11 bölgesinin saldırı altında kaldığını belirterek, Rusya'nın 3 günden kısa bir süre içinde Ukrayna'ya yönelik yaklaşık 530 İHA ve 2 güdümlü füze kullandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın son günlerdeki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hafta başından itibaren 11 bölgenin hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Üç günden kısa bir süre içinde Ruslar, Ukrayna'ya karşı yaklaşık 530 insansız hava aracı (İHA) ve iki havadan fırlatılan güdümlü füze kullandı. Rusya, yeni zaferler listesine Panama bayraklı bir konteyner gemisini, tarım işletmelerini, demir yolu ve enerji tesislerini ve en önemlisi konut binalarını ekledi. Onlarca kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi için uluslararası temasların önemine vurgu yapan Zelenskiy, "Son zamanlarda hava savunması konusunda birçok uluslararası toplantı ve müzakere yapıldı ve en başta 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) olmak üzere tüm anlaşmaların uygulanmasını sağlamak önemlidir. G7 ve NATO zirvelerinde daha da fazlasına karar verilebilir. Ukrayna'nın korunmaya ihtiyacı var; bu, diplomasinin işlemesi için bir ön koşuldur" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: Rusya 3 günde 530 İHA ile saldırdı - Son Dakika

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