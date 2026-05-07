Zelenskiy: Rusya Ateşkesi İhlal Ediyor
Zelenskiy: Rusya Ateşkesi İhlal Ediyor

Zelenskiy: Rusya Ateşkesi İhlal Ediyor
07.05.2026 15:02
Zelenskiy, Rusya'nın önerilen ateşkesi ihlal ettiğini ve sivil altyapıya saldırılar düzenlediğini açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 6 Mayıs'ta önerdikleri ateşkesin Rusya tarafından ağır saldırılarla ihlal edildiğini belirterek, "Rusya ateşkesi ciddiye almıyor. Tek dertleri Kızıl Meydan'daki kısa süreli sessizlik" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece yarısından bu yana insansız hava araçları (İHA), füzeler ve hava bombalarıyla saldırılar düzenlediğini kaydetti. Zelenskiy, "Gece yarısından sabaha kadar geçen sürede yaklaşık 100 taarruz İHA'sı, kilit cephe hatlarında düzinelerce saldırı eylemi ve onlarca hava saldırısı düzenlendi. Harkiv, Sumi, Donetsk ve Herson bölgelerindeki sivil altyapıda ciddi hasar kaydedildi. Ukrayna Demiryolları'na ait lokomotiflere ve altyapıya yönelik saldırılar oldu. Ukrayna'nın enerji sistemi, Rusya'nın sürekli hedefi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 6 Mayıs itibarıyla önerilen ateşkesi ihlal ettiğini vurgulayan Zelenskiy, "Tüm bunlar Rusya'nın ateşkesi ciddiye almadığını gösteriyor. Tek dertleri Kızıl Meydan'daki kısa süreli sessizlik. Rusya, Moskova'nın bir bölümündeki sadece birkaç saatlik sessizliğe tamamen mantıksız bir şekilde takıntılıyken insanları öldürmeye devam ediyor. Biz 6 Mayıs gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir ateşkes önermiştik. Dün ve bugün Rusya bu ateşkesi ihlal etti" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılara misilleme yapacaklarını ancak barış için diplomasi kapısını da açık tuttuklarını belirten Zelenskiy, "Rus saldırılarına karşılık olarak, uzun vadeli yaptırımlarımızı sürdüreceğiz. Rusya'nın diplomasiye yönelme isteğine karşılık olarak, diplomasi yolunda ilerleyeceğiz. Bu savaşı sona erdirmek için somut adımlara ihtiyacımız var ve barışa yine de ulaşılacaktır, bunun için çalışıyoruz. Tek soru, Rusya'nın çılgınlığı yüzünden ne kadar zaman kaybedileceğidir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

