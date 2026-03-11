Zelenskiy: Rusya İran'a Asker Gönderebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy: Rusya İran'a Asker Gönderebilir

Zelenskiy: Rusya İran\'a Asker Gönderebilir
11.03.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya'nın Iran'a asker gönderme ihtimaline dikkat çekti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın İran'a asker gönderme ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir gazeteciye verdiği özel röportajda, Moskova'nın Tahran yönetimine sağladığı silah desteğinin boyutlarına değinerek, "Rusya, İran rejimini insansız hava araçlarıyla desteklemeye başladı. Füze konusunda da kesinlikle yardım edecek, ayrıca onlara hava savunması konusunda da yardımcı oluyor. Sırada ne var?" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini örnek göstererek, benzer bir senaryonun İran-Rusya ekseninde de yaşanabileceğini belirten Zelenskiy, "Mevcut durum göz önüne alındığında ortada tek bir soru var: İran rejimini asker göndererek destekleyen ilk ülke hangisi ve ne zaman olacak? Tıpkı Kuzey Kore'nin 10 bin asker gönderdiği Rusya'da olduğu gibi... Bu askerler şu an Rusya'da konuşlanmış durumda ancak Ukrayna'ya gönderilebilirler. Aynı şey İran'da da olabilir; Rusya oraya asker gönderebilir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: Rusya İran'a Asker Gönderebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da günlük 8 bin TL’ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor
İBB davasında eski CHP’li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para Bir tane delil gösterin İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin
Deprem olan ile Naci Görür’den korkutan uyarı Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Fenerbahçe Mert Müldür’ün nişanlısı için harekete geçti Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti
Dolar milyarderi Türkler açıkladı Murat Ülker 1 numara değil Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil
Rıza Baba’nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı Beynine pıhtı mı attı Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü ''Para var huzur var'' dedirten görüntü

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Yüksel Yıldırım’ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:46:16. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Rusya İran'a Asker Gönderebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.