Kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen kadın ürkütücü bir intikam aldı - Son Dakika
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Kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen kadın ürkütücü bir intikam aldı

29.12.2022 14:28
Kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen kadın ürkütücü bir intikam aldı

Zimbabev'de Janet Ekpe adlı kadın, kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi. Evde verdiği yemekle önce kocasını zehirleyen kadın, daha sonra adamın cinsel organını keserek çöpe attı.

Zimbabev'de yaşayan 33 yaşındaki Janet Ekpe, en yakın arkadaşı ve kocasının ilişkiye girdiğini öğrendi. Bu haberi almasının ardından şeytani bir plan hazırlayan Janet Ekpe, kocasına akşam evde zehirli bir yemek verdi.

KIVRANARAK ÖLMESİNİ İZLEDİ

Janet Ekpe daha sonra ise dakikalarca kocasının ölmesini seyretti. Kocasının öldüğünden emin olduktan sonra da kocasının erkeklik organını keserek çöpe attı.

UYARIDA BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ

Korkunç olayın ardından ifadesi alınan kadın, arkadaşlarının kocasını çekici bulduğunu ve kocasına daha önce bu konuda uyarı yapmasına rağmen kocasının kendisini dinlemediğini belirtti.

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Son Dakika Dünya Kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen kadın ürkütücü bir intikam aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen kadın ürkütücü bir intikam aldı - Son Dakika
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