Kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen kadın ürkütücü bir intikam aldı

Zimbabev'de yaşayan 33 yaşındaki Janet Ekpe, en yakın arkadaşı ve kocasının ilişkiye girdiğini öğrendi. Bu haberi almasının ardından şeytani bir plan hazırlayan Janet Ekpe, kocasına akşam evde zehirli bir yemek verdi.

KIVRANARAK ÖLMESİNİ İZLEDİ

Janet Ekpe daha sonra ise dakikalarca kocasının ölmesini seyretti. Kocasının öldüğünden emin olduktan sonra da kocasının erkeklik organını keserek çöpe attı.

UYARIDA BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ

Korkunç olayın ardından ifadesi alınan kadın, arkadaşlarının kocasını çekici bulduğunu ve kocasına daha önce bu konuda uyarı yapmasına rağmen kocasının kendisini dinlemediğini belirtti.